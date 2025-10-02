  1. جامعه
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

۲۶ نفر در حادثه واژگونی قایق در نیجریه کشته شدند

مقامات نیجریه اعلام کردند که پس از واژگونی یک قایق کاملاً پر در ایالت مرکزی کوگی نیجریه، حداقل ۲۶ جسد در جریان عملیات نجات کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، کینگزلی فانوو، کمیسر اطلاعات و ارتباطات ایالت کوگی، در بیانیه‌ای در رسانه اجتماعی X، گفت: این قایق که عمدتاً حامل تاجرانی بود که از منطقه دولت محلی ایباجی در کوگی به بازار ایلوشی در ایالت جنوبی ادو سفر می‌کردند، در میانه راه در رودخانه نیجر واژگون شد.

فانوو با تأیید اینکه تاکنون حداقل ۲۶ جسد توسط امدادگران کشف شده است، گفت: این یک ضایعه دلخراش است و ما با خانواده‌های درگذشتگان و همچنین کل منطقه دولت محلی ایباجی ابراز همدردی می‌کنیم.

رسانه‌های محلی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که قربانیان بیشتری در این حادثه بوده‌اند و ممکن است آمار تلفات افزایش یابد.

