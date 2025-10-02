احمدی: همدلی میان دستگاه ها جایگاه گردشگری گیلان را ارتقا می دهد

به گزارش خبرنگار مهر محمد رضا احمدیسنگری ظهر پنجشنبه در همایش گردشگری بر ضرورت حمایت همهجانبه از فعالان گردشگری و تسهیل صدور مجوزها تأکید کرد و گفت: استان گیلان امروز زبانزد خاص و عام در میان گردشگران داخلی و خارجی است و با برخورداری از طبیعت بکر، فرهنگ غنی و زیرساختهای اقامتی نظیر هتلها، آپارتمانها و مراکز بومگردی توانایی تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری کشور را دارد.
احمدیسنگری با تأکید بر اهمیت همدلی و انسجام میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی افزود: با وحدت و برنامهریزی منسجم میتوان جایگاه گیلان را ارتقاء داد و شرایطی فراهم کرد که جوانان استان برای یافتن شغل مجبور به مهاجرت به استانهای دیگر نباشند.
وی این همایش را نقطه آغاز خوبی برای توسعه گردشگری استان دانست و ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند گیلان بتواند سهم بیشتری در اقتصاد گردشگری کشور ایفا کند.
نظر شما