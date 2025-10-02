  1. استانها
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

شهرکی: ۱۵ واحد مرغداری جدید شهرستان زاهدان در حال ساخت است

زاهدان - مدیر جهادکشاورزی شهرستان زاهدان گفت: ۱۵ واحد مرغداری جدید با ظرفیت ۶۲۴۰۰۰ قطعه در سطح شهرستان زاهدان در حال احداث است.

مهدی شهرکی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ۱۵ واحد مرغداری جدید با ظرفیت ۶۲۴۰۰۰ قطعه در سطح شهرستان زاهدان در حال احداث است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان زاهدان افزود: با همت بخش خصوصی و در راستای ارتقای تولید، در شش ماه اول سال گذشته بیش از یک میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری داشته ایم. میزان جوجه ریزی ۶ ماهه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: از این میزان جوجه ریزی حدود ۲۳۵۲ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف خواهد شد.

