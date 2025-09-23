عطاءاله پورعباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش مراکز رشد در توسعه فناوری، گفت: مرکز رشد بستر اصلی توسعه فناوری است و این مراکز نقش میزبان و فراهم‌کننده زیرساخت‌های اولیه برای رشد فناوری‌ها را بر عهده دارند.

وی در مورد آمار واحدهای فناور حاضر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران اظهار کرد: در حال حاضر ۵۵ واحد فناور در ۱۰ قمر مختلف این مرکز فعالیت می‌کنند و تاکنون بیش از ۱۱۰ محصول یا خدمت در این واحدها طراحی یا تولید شده است. از این میان ۳۵ محصول یا خدمت در این مرکز تجاری‌سازی شده است.

به گفته رئیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ حدود ۱۷ هسته یا شرکت فناور در قالب شرکت بالغ موفق شدند از این مرکز رشد خارج شوند. این شرکت‌ها در حال حاضر به شکل فعال در کشور مشغول به فعالیت هستند و خدمات ارائه می‌کنند و این آمار بسیار خوبی برای یک مرکز رشد به شمار می‌رود. چرا که علی‌القاعده شرکت‌ها باید بتوانند ظرف ۳ تا ۵ سال به بلوغ برسند و از مراکز رشد خارج شوند.

وی اظهار کرد: بیش از ۲۳۰ نیروی متخصص با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در این واحدها مشغول به کار هستند و در سال ۱۴۰۲ مجموع درآمد شرکت‌ها در حدود ۴۴ میلیارد تومان بوده است. این رقم تنها درآمد است و هزینه‌ها به طور جداگانه محاسبه می‌شود.

پورعباسی با اشاره به نقش دانشگاه در شکل‌گیری این اکوسیستم گفت: در بسیاری از واحدهای دانشگاه که زمینه فناوری وجود داشته، قمرهای فناوری تشکیل شده و شرکت‌های فناور خارج از دانشگاه نیز حضور و عملکرد قابل توجهی داشته‌اند. مرکز رشد زیرساخت‌های فروش و مجوزهای لازم را در اختیار تیم‌ها قرار داده و کارگاه‌های متعددی برای توانمندسازی آنان برگزار کرده است.

وی در مورد فضاهای در اختیار مرکز رشد دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران گفت: ۲ هزار متر فضای اداری، ۵۸۰ متر فضای آزمایشگاهی و ۷۲۰ متر اتاق تمیز در اختیار مرکز رشد دانشگاه قرار دارد.

رئیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد حوزه‌های فعالیت واحدهای فناور توضیح داد: ۱۷ واحد فناور در زمینه تجهیزات و ابزارها فعالیت دارند. ۱۹ واحد در زمینه دارو، واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک به ویژه درمان‌های مبتنی بر سلول، ۱۱ واحد در زمینه آموزش، فناوری اطلاعات و خدمات سلامت و ۴ واحد نیز در زمینه زیرساخت و خدمات دانش بنیان فعال هستند.

پورعباسی در مورد محصولات واحدهای فناور در مرکز رشد این دانشگاه توضبح داد: در مجموع ۱۱۱ محصول در مراحل مختلف توسعه هستند. ۳۵ محصول تجاری سازی شدند، ۱۱ محصول نیاز به مجوز داشتند و موفق به اخذ مجوز شدند. ۲۵ محصول نیز بدون نیاز به مجوز تجاری‌سازی شدند. همچنین ۵۰ محصول در مرحله پروتوتایپ قرار دارند که تلاش داریم برای آن‌ها بازار یا مشتری پیدا کنیم.

وی اظهار کرد: تاکنون کارگاه‌های متعددی تیم ها برگزار شده است. همچنین مذاکراتی با منطقه آزاد کیش برای راه‌اندازی مرکز رشد در این منطقه انجام شده تا بستر صادرات محصولات فناورانه دانشگاه فراهم شود.

رئیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران به برگزاری جلسه‌ای با رئیس بیمارستان امام خمینی با فناوران برای مشخص شدن نیازهای فناورانه این بیمارستان اشاره کرد و گفت: ۲۰ شرکت پس از این نشست درخواست استقرار در مرکز رشد داشتند تا بتوانند به نیازهای فناورانه بیمارستان را برآورده کنند. ۲۰ نیاز تا کنون مشخص شده و ما امیدواریم بتوانیم این نیازها را برآورده کنیم و کمک حال بیمارستان‌ها باشیم.