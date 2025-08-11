  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

جهش دانشگاه آزاد در تولید پروتئین سالم حیوانی با سرای فناوری‌های نوین

جهش دانشگاه آزاد در تولید پروتئین سالم حیوانی با سرای فناوری‌های نوین

سرای فناوری‌های نوین دانشگاه آزاد با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه کشاورزی و تحقیقات، گام‌های موثری برای تولید پروتئین سالم حیوانی برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، علی سروری‌مجد قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به‌همراه کیان پهلوان افشاری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا و قرچک، مسیب داوری مدیرکل برنامه ریزی و رئیس هماهنگی استان‌های دبیرخانه مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی، جعفر کبیری مدیر راه‌اندازی مدارس سعادت دانشگاه آزاد اسلامی و سید حبیب سعیدی رئیس کارگزینی وزارت آموزش و پرورش با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان ورامین با حجت‌الاسلام مجتبی عزیزی دیدار کردند.

حجت‌الاسلام مجتبی عزیزی امام جمعه شهرستان ورامین در این دیدار اظهار کرد: تربیت اسلامی برون داد رابطه مربی و متربی است که باید از سنین کودکی آغاز شده و در همه مراحل علمی رصد و تعمیق داده شود.

وی افزود: ارائه داده‌های سالم، ایجاد انگیزه و صدور رفتار شایسته از مهم‌ترین مولفه‌ها در راستای تربیت مؤثر در مراکز علمی و آموزشی کشور است.

امام جمعه شهرستان ورامین خواستار توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در این شهرستان ورامین شد و بیان کرد: با توجه به ظرفیت غنی علمی این دانشگاه و نیازسنجی صورت گرفته ضرورت دارد دوره‌های آموزشی با محور رشته‌های مشاوره و روان‌شناسی ویژه طلاب و ائمه جماعات جنوب شرق استان تهران با مشارکت دفتر امام جمعه و دفتر رسیدگی به امور مساجد، توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا و قرچک برگزار شده و به شرکت کنندگان مدرک معتبر دانشگاهی ارائه شود.

دانشگاه آزاد، پیشگام نوآوری در کشاورزی و امنیت غذایی

کیان پهلوان‌افشاری رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا و قرچک نیز با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی این واحد دانشگاهی گفت: توسعه فعالیت‌های کیفی و عملیاتی در راستای رسالت اجتماعی و حل مسائل منطقه‌ای بر پایه‌ی مأموریت کشاورزی و امنیت غذایی همواره مدنظر مسؤلان این دانشگاه بوده و به عنوان نمونه با اجرای برنامه‌های دانش‌بنیان در حوزه دامپروری در این حوزه حیاتی کشور نقش آفرین خواهد بود.

پیگیری مسائل تربیتی و فرهنگی هم‌زمان با فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، تبیین برنامه‌های توسعه‌ای سرای فناوری‌های نوین در تولید پروتئین سالم حیوانی به عنوان پیشرو در حوزه کشاورزی و تحقیقاتی، تسریع در روند تأسیس و راه‌اندازی مدارس معارف اسلامی سعادت توسط دانشگاه آزاد اسلامی با مشارکت نهاد امام جمعه و آموزش و پرورش از مهم‌ترین موارد مطرح شده در این نشست بود.

کد خبر 6557471
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها