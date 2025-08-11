به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، علی سروری‌مجد قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به‌همراه کیان پهلوان افشاری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا و قرچک، مسیب داوری مدیرکل برنامه ریزی و رئیس هماهنگی استان‌های دبیرخانه مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی، جعفر کبیری مدیر راه‌اندازی مدارس سعادت دانشگاه آزاد اسلامی و سید حبیب سعیدی رئیس کارگزینی وزارت آموزش و پرورش با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان ورامین با حجت‌الاسلام مجتبی عزیزی دیدار کردند.

حجت‌الاسلام مجتبی عزیزی امام جمعه شهرستان ورامین در این دیدار اظهار کرد: تربیت اسلامی برون داد رابطه مربی و متربی است که باید از سنین کودکی آغاز شده و در همه مراحل علمی رصد و تعمیق داده شود.

وی افزود: ارائه داده‌های سالم، ایجاد انگیزه و صدور رفتار شایسته از مهم‌ترین مولفه‌ها در راستای تربیت مؤثر در مراکز علمی و آموزشی کشور است.

امام جمعه شهرستان ورامین خواستار توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در این شهرستان ورامین شد و بیان کرد: با توجه به ظرفیت غنی علمی این دانشگاه و نیازسنجی صورت گرفته ضرورت دارد دوره‌های آموزشی با محور رشته‌های مشاوره و روان‌شناسی ویژه طلاب و ائمه جماعات جنوب شرق استان تهران با مشارکت دفتر امام جمعه و دفتر رسیدگی به امور مساجد، توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا و قرچک برگزار شده و به شرکت کنندگان مدرک معتبر دانشگاهی ارائه شود.

دانشگاه آزاد، پیشگام نوآوری در کشاورزی و امنیت غذایی

کیان پهلوان‌افشاری رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا و قرچک نیز با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی این واحد دانشگاهی گفت: توسعه فعالیت‌های کیفی و عملیاتی در راستای رسالت اجتماعی و حل مسائل منطقه‌ای بر پایه‌ی مأموریت کشاورزی و امنیت غذایی همواره مدنظر مسؤلان این دانشگاه بوده و به عنوان نمونه با اجرای برنامه‌های دانش‌بنیان در حوزه دامپروری در این حوزه حیاتی کشور نقش آفرین خواهد بود.

پیگیری مسائل تربیتی و فرهنگی هم‌زمان با فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، تبیین برنامه‌های توسعه‌ای سرای فناوری‌های نوین در تولید پروتئین سالم حیوانی به عنوان پیشرو در حوزه کشاورزی و تحقیقاتی، تسریع در روند تأسیس و راه‌اندازی مدارس معارف اسلامی سعادت توسط دانشگاه آزاد اسلامی با مشارکت نهاد امام جمعه و آموزش و پرورش از مهم‌ترین موارد مطرح شده در این نشست بود.