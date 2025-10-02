تیراندازی مرگبار در مراسم عروسی کهگیلویه؛ یک کشته و ۲ زخمی

سرهنگ سید محمد موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: پس از دریافت گزارش تیراندازی منجر به فوت در یکی از روستاهای شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه پلیس، فردی در جریان مراسم شادی با استفاده از اسلحه کلاش غیرمجاز اقدام به تیراندازی کرده که این اقدام منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۲ نفر دیگر از حاضران در مراسم شده است.

فرمانده انتظامی کهگیلویه افزود: با تلاش مأموران و همکاری معتمدان و ریش‌سفیدان محلی، پنج نفر از عاملان تیراندازی شناسایی و به مرجع قضایی معرفی و در این رابطه دو قبضه اسلحه کشف شد.

سرهنگ موسوی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی، بر لزوم فرهنگ‌سازی و همکاری نهادهای مسئول تأکید کرد و گفت: پلیس معتقد است می‌توان با جایگزینی رسوم پسندیده به جای رسم خطرناک تیراندازی در مراسم‌ها، از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کرد. وی تأکید کرد: امیدواریم با آگاهی و همراهی مردم، شاهد برگزاری مراسم‌های شادی در فضایی امن و آرام باشیم.