توسعه باغات زیتون و اشتغال پایدار در مناطق مرزی گلستان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران ازبازدید استاندار از شرکت تعاونی روستایی کرند خبر داد و گفت: این شرکت که در سال ۱۳۷۸ با عضویت هزار و دو نفر تأسیس شده و هزار و۵۰۰ هکتار از اراضی منطقه را در اختیار دارد و تا کنون این شرکت موفق به ایجاد ۶۰۰ هکتار باغ زیتون و ۱۵ هکتار باغ گل محمدی شده است.

وی افزود: شرکت دارای امکانات متعددی از جمله ایستگاه پمپاژ بر روی رودخانه اترک، یک حلقه چاه، کانال‌های انتقال آب، آببندان ۵۰ هکتاری با پوشش داخلی ژئوممبران، واحد مکانیزاسیون و کارگاه گلاب‌گیری است.

جامی در ادامه به مشکلات تأمین برق اشاره کرد و گفت: با وجود سرمایه‌گذاری‌های فراوان برای احداث آب‌بندان و اجرای طرح آبیاری تحت فشار، این پروژه به دلیل نبود برق تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.

مدیر تعاون روستایی گلستان درباره اشتغال‌زایی شرکت گفت: شرکت توانسته برای ۲۰ نفر اشتغال دائم و بیش از ۱۵ هزار نفر روز اشتغال موقت در طول سال ایجاد کند.

وی تأکید کرد: بازدید استاندار گلستان با هدف حمایت از تعاونی ها، توسعه باغات زیتون، اشتغال پایدار و توسعه پایدار منطقه صورت گرفته است و نوید بخش رفع موانع توسعه فعالیت‌های شرکت برای خدمت رسانی بهینه به مردم منطقه است که مقرر شد طرح توسعه و تکمیلی زیرساختهای شرکت تهیه تا در کارگروه رفع موانع تولید بررسی و اقدامات لازم صورت پذیرد.