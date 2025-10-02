  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۱

توسعه باغات زیتون و اشتغال پایدار در مناطق مرزی گلستان ادامه دارد

توسعه باغات زیتون و اشتغال پایدار در مناطق مرزی گلستان ادامه دارد

گرگان- مدیر تعاون روستایی گلستان گفت: پروژه توسعه باغات زیتون و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه مرزی شهر کرند با قوت در حال پیشرفت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران ازبازدید استاندار از شرکت تعاونی روستایی کرند خبر داد و گفت: این شرکت که در سال ۱۳۷۸ با عضویت هزار و دو نفر تأسیس شده و هزار و۵۰۰ هکتار از اراضی منطقه را در اختیار دارد و تا کنون این شرکت موفق به ایجاد ۶۰۰ هکتار باغ زیتون و ۱۵ هکتار باغ گل محمدی شده است.

وی افزود: شرکت دارای امکانات متعددی از جمله ایستگاه پمپاژ بر روی رودخانه اترک، یک حلقه چاه، کانال‌های انتقال آب، آببندان ۵۰ هکتاری با پوشش داخلی ژئوممبران، واحد مکانیزاسیون و کارگاه گلاب‌گیری است.

جامی در ادامه به مشکلات تأمین برق اشاره کرد و گفت: با وجود سرمایه‌گذاری‌های فراوان برای احداث آب‌بندان و اجرای طرح آبیاری تحت فشار، این پروژه به دلیل نبود برق تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.

مدیر تعاون روستایی گلستان درباره اشتغال‌زایی شرکت گفت: شرکت توانسته برای ۲۰ نفر اشتغال دائم و بیش از ۱۵ هزار نفر روز اشتغال موقت در طول سال ایجاد کند.

وی تأکید کرد: بازدید استاندار گلستان با هدف حمایت از تعاونی ها، توسعه باغات زیتون، اشتغال پایدار و توسعه پایدار منطقه صورت گرفته است و نوید بخش رفع موانع توسعه فعالیت‌های شرکت برای خدمت رسانی بهینه به مردم منطقه است که مقرر شد طرح توسعه و تکمیلی زیرساختهای شرکت تهیه تا در کارگروه رفع موانع تولید بررسی و اقدامات لازم صورت پذیرد.

کد خبر 6609648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها