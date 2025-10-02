به گزارش خبرگزاری مهر، منصور سرگزی در نشست با مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان ضمن قدردانی از تلاش‌های صداوسیما در اطلاع‌رسانی، نقش رسانه‌ها را در موفقیت این رویداد «حیاتی» توصیف کرد و با اشاره به جایگاه اجلاس نماز در تقویم فرهنگی کشور گفت: این تنها اجلاسی است که رهبر معظم انقلاب هر سال پیام اختصاصی برای آن صادر می‌کنند و این نشان‌دهنده اهمیت بی‌بدیل آن در سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی است.

در این نشست، «تقی ربانی» مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان نیز با استقبال از برگزاری اجلاس در استان گفت: صدا و سیمای مرکز گیلان از همه ظرفیت‌های خود برای انعکاس رویدادهای اجلاس نماز استفاده خواهد کرد.

وی افزود:تلاش می‌کنیم پوشش خبری، تصویری و تولید برنامه‌های مرتبط به‌گونه‌ای باشد که بازتاب ملی و استانی مناسبی برای این اجلاس رقم بخورد.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام حجازی، رئیس دبیرخانه ستاد برگزاری اجلاس نماز و یاسر علیجانی، رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد نیز برگزار شد و طی آن، جزئیات مربوط به همکاری رسانه‌ای و چگونگی اطلاع‌رسانی این اجلاس مورد بررسی قرار گرفت.

سی و دومین اجلاس سراسری نماز قرار است روز ۱۷ مهرماه برای نخستین بار در استان گیلان برگزار شود؛ رویدادی که به گفته مسئولان، علاوه بر بعد مذهبی، فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان نیز خواهد بود.