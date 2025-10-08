آیت الله فلاحتی: اجلاس نماز محلی برای شکوفایی نخبگان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر چهارشنبه در نشست برنامه ریزی برای برگزاری سی و دومین اجلاس ملی نماز در رشت گفت: هزار و ۴۲۲ مقاله به دبیرخانه اجلاس سراسری نماز ارسال شده که نشاندهنده استقبال چشمگیر مردم و نخبگان از این اجلاس است.

آیت الله فلاحتی با اشاره به نقش رسانه‌ها در فرهنگ سازی و بیان نیازهای جامعه افزود: باید این مراسم به صورت ویژه پوشش داده شود و زوایای گوناگون و جلوه‌های ویژه آن به تصویر کشیده شود.

وی انعکاس این مراسم را مهم دانست و تصریح کرد: تمامی کشورهای منطقه به ویژه کشورهای مسلمان این برنامه را دنبال خواهند کرد و ما در تلاشیم تا به بهترین شکل ممکن اجرا شود.استقبال چشمگیر مردم از سی و دومین اجلاس سراسری نماز

نماینده ولی فقیه در گیلان ، این اجلاس را محلی برای شکوفایی نخبگان دانست و نماز را مرحله‌ای از وصال حضرت حق عنوان کرد و افزود: باید از ظرفیت پلیس در مدیریت مراسم، دانشگاه گیلان در ارائه دستاوردهای علمی، آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت و رسانه‌ها در انعکاس برنامه‌ها استفاده بهینه شود.

«منصور سرگزی» معاون فرهنگی ستاد اقامه نماز کشور هم در این نشست گفت: برنامه ریزی‌ها انجام شده و با اطلاع رسانی و ارائه دستاوردهای علمی سی و دومین اجلاس سراسری نماز، یکی از بهترین اجلاس‌ها خواهد بود.

۱۵۰ مقاله از نخبگان گیلانی به دبیرخانه این اجلاس راه یافته است

«آرش فرزام صفت» جانشین دبیر ستاد سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت در این نشست با بیان اینکه هزار و ۴۲۲ مقاله به دبیرخانه این اجلاس در رشت ارسال شده است گفت: ۱۵۰ مقاله از نخبگان گیلانی به دبیرخانه این اجلاس راه یافته است که در این بین پذیرفته شدگان گیلان مقام برتر را به خود اختصاص داده‌اند.استقبال چشمگیر مردم از سی و دومین اجلاس سراسری نماز

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌های مرتبط با اجلاس برای برگزاری با شکوه آن، افزود: جامعه بانوان و اساتید دانشگاه و نخبگان گیلانی حضوری موثر در این اجلاس داشته‌اند که این امر مایه‌ی مباهات است.

فرزام صفت با تقدیر از دستاوردهای رسانه ملی در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بیان کرد: هر چند اطلاع رسانی و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی وظیفه همگان است، اما رسانه ملی در این زمینه نقش موثر و بسزایی داشته است.