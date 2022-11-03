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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۰۵

معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور:

تقویت باورها و معرفی ارزش‌های نماز رویکرد ستاد اقامه نماز است

تقویت باورها و معرفی ارزش‌های نماز رویکرد ستاد اقامه نماز است

رشت- معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور گفت: تقویت باورها و معرفی ارزش‌های نماز رویکرد ستاد اقامه نماز است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور سرگزی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار با استاندار گیلان اظهار کرد: تقویت باورها و معرفی ارزش‌های نماز از رویکردهای ستاد اقامه نماز است.

وی گفت: این ستاد با هماهنگی با متولیان فرهنگی کشور برای ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز در جامعه تلاش می کند.

معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور افزود: توجه به نسل جدید و ایجاد زمینه‌های انس بیشتر نوجوانان با نماز و تقویت نماز جماعت در مدارس، همواره از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد اقامه نماز بوده است.

وی ادامه داد: اقدامات خوب و گسترده‌ای در وزارت آموزش و پرورش برای فرهنگ‌سازی نماز در مدارس صورت گرفته است، اما کارهای ضروری و فراوان دیگری را هم می‌توان و باید انجام داد.

کد مطلب 5623674

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