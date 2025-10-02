همکاران بازنشسته همواره نسبت به سازمان متعهد و دلسوز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در جمع بازنشستگان همکار و خانواده‌های آنان، ضمن قدردانی از زحمات بی‌شائبه این افراد در سازمان، بیان کرد: فرصتی فراهم شد تا از زحمات سال‌های طولانی خدمت شما در سازمان تأمین اجتماعی تقدیر کنم.

وی با تأکید بر اینکه امروز می‌توان گفت که اثر هرگونه اختلال در انجام وظایف و تعهدات تأمین اجتماعی متوجه بخش گسترده‌ای از کشور خواهد شد؛ این مسأله اهمیت تأمین اجتماعی و فعالیت کارکنان این سازمان را نشان می‌دهد.

سالاری با بیان اینکه کارکنان تأمین اجتماعی بنیانی قوی را در این سازمان برجای گذاشته‌اند، توضیح داد: امروز تأمین اجتماعی با وجود همه مسائل و چالش‌ها، در حال استمرار خدمات به جامعه است و از جهت گستردگی جمعیت تحت پوشش، اهمیت آن برای مردم و کشور افزایش یافته و کارکنان سازمان این مهم را پیش برده‌اند.

وی افزود: در واقع حضور کارکنان تأمین اجتماعی همواره منشاء اثر در این سازمان و عموم کشور بوده است.

سالاری با اشاره به اینکه در یک‌سال گذشته همکارانی را در سازمان از دست داده‌ایم، که همکاران سازمانی و بازنشستگان قدردان این عزیزان هستند؛ از مرحومان اسماعیل پرخوان، ابراهیم باقری و مریم آذرافروز همکاران درگذشته ستاد مرکزی در سال اخیر یاد کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین با بیان اینکه تمامی بازنشستگان همکار سازمان در سطوح مختلف، همچنان دغدغه و توجه به امور تأمین اجتماعی را دارند، گفت: تعهد، دلسوزی و حساسیت این عزیزان محدود به دوره خدمت رسمی نیست و ما هم از نظرات و دیدگاه‌های این افراد در حوزه‌های مختلف برای بهتر شدن ارائه خدمات به ذینفعان، استقبال می‌کنیم.

سالاری در پایان با ابزار قدردانی از خانواده‌های همکاران بازنشسته، به سهم قابل توجه آنان در همراهی با کارکنان تأمین اجتماعی در راستای عملکرد بهتر جهت توسعه سازمانی و ارائه خدمات به جامعه بزرگ ذینفعان و شرکای اجتماعی اشاره کرد.

مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته سال ۱۴۰۳ ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی و خانواده آنان با حضور مدیرعامل سازمان، رییس هیأت مدیره، قائم‌مقام و جمعی از معاونین و مدیران سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان همکار و خانواده‌های آنان برگزار شد.