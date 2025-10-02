مجردی: جسد جوان غرق شده در رودخانه ارس پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان مجردی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جسد جوان ۳۲ ساله پارس آبادی که در مورخه چهارم مهرماه ۱۴۰۴ در رودخانه ارس محدوده روستای پیرایواتلو از توابع شهرستان پارس آباد غرق شده بود، کشف شد

وی گفت: جنازه جوان پارس آبادی غرق شده بعد از ۶ روز جستجو صبح امروز از آب بیرون کشیده شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان پارس آباد از شهروندان درخواست کرد که به هنگام حضور در چنین مکان‌هایی از دویدن، شوخی، شنا کردن و هر گونه اقدام بی احتیاطانه و سهل انگارانه خودداری کنند.