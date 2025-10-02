  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

مجردی: جسد جوان غرق شده در رودخانه ارس پیدا شد

مجردی: جسد جوان غرق شده در رودخانه ارس پیدا شد

اردبیل - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار پارس آباد گفت: پیکر جوان غرق شده در ارس صبح پنجشنبه پیدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان مجردی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جسد جوان ۳۲ ساله پارس آبادی که در مورخه چهارم مهرماه ۱۴۰۴ در رودخانه ارس محدوده روستای پیرایواتلو از توابع شهرستان پارس آباد غرق شده بود، کشف شد

وی گفت: جنازه جوان پارس آبادی غرق شده بعد از ۶ روز جستجو صبح امروز از آب بیرون کشیده شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان پارس آباد از شهروندان درخواست کرد که به هنگام حضور در چنین مکان‌هایی از دویدن، شوخی، شنا کردن و هر گونه اقدام بی احتیاطانه و سهل انگارانه خودداری کنند.

کد خبر 6609303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها