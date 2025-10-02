به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه نشست‌های «بیست» در چهل و دومین جشنواره فیلم تهران برای نهمین سال متوالی برگزار می‌شود.

این رویداد که در هشت دوره گذشته همواره با استقبال فیلمسازان، دانشجویان و علاقه‌مندان سینما همراه بوده، امسال نیز با رویکردی نوگرایانه و متفاوت ادامه خواهد یافت.

در این دوره، ۱۰ نشست تخصصی سینما و ۱۰ نشست بین‌رشته‌ای برگزار می‌شود تا فرصتی تازه برای توسعه دانش، تبادل تجربیات و گفتگو میان حوزه‌های متنوع سینما و هنر فراهم آید.

نشست‌های امسال با طراحی نوین و نگاهی علمی‌تر شکل گرفته‌اند تا فضایی دانش‌محور برای شرکت‌کنندگان ایجاد کنند و زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر هنرجویان و علاقه‌مندان را از مباحث ارائه‌شده فراهم سازند.

نام‌نویسی در این نشست‌ها از تاریخ شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت www.iycs.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.