خوش برش: ریزش سقف حمام مادر فومنی را راهی بیمارستان کرد

امین خوش برش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بیشتر این خبر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۰:۱۴ روز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی فومن گزارش شد.

رئیس آتش‌نشانی فومن در تشریح جزئیات این حادثه گفت: بلافاصله پس از اعلام گزارش، چهار آتش‌نشان به همراه دو دستگاه خودروی امداد و نجات به محل حادثه در محله شهر بیجار، خیابان نماز اعزام شدند.

وی با اشاره به حضور سریع نیروها در محل، افزود: حادثه در یک حمام قدیمی با کاربری مغازه رخ داده بود و در حالی‌که بانوی فومنی داخل این حمام نشسته بود، سقف بتنی به صورت عمودی فرو ریخت.

رئیس آتش‌نشانی فومن ادامه داد: در پی این حادثه، زن حدوداً ۷۰ ساله از ناحیه پا، لگن و دست زیر آوار گرفتار شد. همزمان با ایمن‌سازی محل، آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات موجود و با همکاری اهالی محل، عملیات نجات را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این زن زنده از زیر آوار خارج شد، گفت: مصدوم برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد. پس از پایان عملیات، نیروهای آتش‌نشانی به ایستگاه بازگشتند