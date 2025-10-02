  1. استانها
  2. گیلان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

خوش برش: ریزش سقف حمام مادر فومنی را راهی بیمارستان کرد

خوش برش: ریزش سقف حمام مادر فومنی را راهی بیمارستان کرد

فومن- رییس آتش نشانی و خدمات ایمنی فومن از ریزش سقف یک حمام قدیمی در این شهر خبر داد و گفت: در این حادثه مادر فومنی به شدت مصدوم و راهی بیمارستان شد.

امین خوش برش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بیشتر این خبر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۰:۱۴ روز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی فومن گزارش شد.

رئیس آتش‌نشانی فومن در تشریح جزئیات این حادثه گفت: بلافاصله پس از اعلام گزارش، چهار آتش‌نشان به همراه دو دستگاه خودروی امداد و نجات به محل حادثه در محله شهر بیجار، خیابان نماز اعزام شدند.

وی با اشاره به حضور سریع نیروها در محل، افزود: حادثه در یک حمام قدیمی با کاربری مغازه رخ داده بود و در حالی‌که بانوی فومنی داخل این حمام نشسته بود، سقف بتنی به صورت عمودی فرو ریخت.

رئیس آتش‌نشانی فومن ادامه داد: در پی این حادثه، زن حدوداً ۷۰ ساله از ناحیه پا، لگن و دست زیر آوار گرفتار شد. همزمان با ایمن‌سازی محل، آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات موجود و با همکاری اهالی محل، عملیات نجات را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این زن زنده از زیر آوار خارج شد، گفت: مصدوم برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد. پس از پایان عملیات، نیروهای آتش‌نشانی به ایستگاه بازگشتند

کد خبر 6609308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها