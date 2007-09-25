ساخت 194 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی در یک سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر در نقده، مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی صبح امروز در مراسم معارفه رئیس اداره بهزیستی شهرستان نقده اظهار داشت : این اداره همچنین در طول یک سال گذشته چهار مرکز دی آی سی برای ترک اعتیاد در سطح استان دایر کرده است.

ابراهیم علیزاده نگهداری از 500 یتیم و بی سرپرست و توانمند کردن 18 نفر از جوانان تحت پوشش این سازمان را از اقدامات دیگر این سازمان عنوان کرد و افزود: امسال در قالب طرح رمضان نوشت افزار مورد نیاز فرزندان مددجویان این سازمان تامین شده است.

فرماندار نقده نیز در این مراسم با تقدیر از زحمات کارکنان بهزیستی بر واگذاری بخشی از وظایف بهزیستی به نهادهای مردمی و خیرین تاکید کرد.

در پایان این مراسم شکارچی به عنوان رئیس جدید اداره بهزیستی نقده معرفی و از خدمات مسئول قبلی تقدیر شد.