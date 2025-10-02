روشن بخش قنبری:توسعه بازارهای هدف، مانند نان شب برای صادرات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر امیر روشنبخش قنبری ظهر پنج شنبه در حاشیه اولین جلسه میز توسعه صادرات گلاب و فرش ماشینی در کاشان اظهار کرد: هدف از راهاندازی میزهای توسعه صادرات کالایی با حمایت اتاق بازرگانی، هموارسازی مسیرهای تجاری برای فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به عملکرد ششماهه اخیر در حوزه صادرات، ابراز کرد: خوشبختانه با وجود چالشهای اخیر و پیشبینیها برای افت، صادرات نسبت به شش ماهه سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. این امر نشان میدهد که مباحث سیاسی به میزانی که تصور میشد، بر فضای کلی تجارت کشور تأثیر نگذاشته است.
معاون سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: تمامی مبادی صادراتی کشور فعال شدهاند و سازمان از همه ظرفیتها برای توسعه صادرات به نحو احسن استفاده میکند تا انشاءالله تا پایان سال شاهد رشد در تراز صادراتی باشیم.
وی توسعه بازارهای هدف را یک ضرورت اساسی برای رشد تجارت خارجی دانست و آن را «نان شب برای صادرات» توصیف کرد.
روشن بخش قنبری با انتقاد از اتکا به صادرات سنتی که صرفاً متکی به تجربه است، گفت: متأسفانه در سالهای گذشته، صادرات ما تنها به حدود ۱۰ کشور محدود شده، در حالی که بازارهای نوظهور بسیاری وجود دارند.
وی لزوم حرکت به سمت صادرات حرفهای را مورد تأکید قرار داد و از بازارهای بالقوهای همچون اوراسیا (پس از توافقنامه)، غرب آفریقا و آمریکای لاتین به عنوان ظرفیتهای جدید نام برد.
معاون سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت جلسه برگزار شده در کاشان اشاره کرد و گفت: مصوبات بسیار خوبی برای توسعه بازارهای دو کالای راهبردی کاشان، یعنی گلاب و فرش ماشینی، که مهد و پایتخت تجارت آنها در این شهر است، به تصویب رسید.
وی خاطرنشان کرد: که فرش (اعم از ماشینی و دستباف) و گلاب کاشان سه محصول با اهمیت ویژه در دنیا هستند و با وجود صنعتگران بزرگی که این محصولات را تا سرحد صادرات جهانی توسعه دادهاند، حیاتی است که مسیر آنها ادامه یابد.
