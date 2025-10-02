معینی: نوآوری در فرش و تبدیل گلاب به محصولی صنعتی-جهانی ضروری است 

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی معینی ظهر پنجشنبه در نشستی که با هدف بررسی ظرفیت‌های توسعه صادرات گلاب و فرش کاشان برگزار شد، اظهار کرد: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نقشی محوری در توسعه منطقه بزرگ کاشان و آران و بیدگل دارد.

وی ابراز کرد: از سازمان توسعه تجارت می خواهیم تا با سیاست‌گذاری، تسهیل صادرات و حمایت از نوآوری، جایگاه جهانی این دو محصول ارزشمند را تثبیت کند.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل توسعه و جایگاه شاخص این شهرستان را مرهون تلاش‌های بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: اتاق بازرگانی حلقه وصل بخش خصوصی است و اگر کاشان در شاخص توسعه در بین ۳۱ استان کشور در جایگاه پانزدهم قرار دارد، به دلیل همین بخش خصوصی قوی است.

وی خاطرنشان کرد: توجه ویژه به اتاق بازرگانی و همکاری کامل با آن، از اهم برنامه‌های کاری اوست.

معینی در این زمینه به قدمت بیش از ۱۳۰ ساله اتاق بازرگانی کاشان اشاره کرد و گفت: ظرفیت اتاق بازرگانی کاشان که در کنار مراکز استان‌ها و دو شهر مرزی (خرمشهر و آبادان) دارای اتاق است، باید به عنوان بازوی محلی سازمان توسعه تجارت تقویت شود.

وی منطقه بزرگ فرهنگی کاشان شامل دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل را سرزمینی گره‌خورده با هنر، اصالت و تولید ملی دانست و دو گوهر ارزشمند آن را گلاب و فرش برشمرد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی هدف از این نشست را استفاده از ظرفیت‌های سازمان توسعه تجارت برای افزایش سهم بازارهای جهانی و معرفی شایسته این دو محصول عنوان کرد.

وی تأکید کرد: فرش کاشان به عنوان یک برند ملی همواره برنده بوده، اما کیفیت بالا در شرایط فعلی کافی نیست. ما نیازمند نوآوری در طراحی، بازاریابی دیجیتال، بسته‌بندی مدرن و ثبت برندهای معتبر هستیم تا بتوانیم جایگاه تاریخی فرش کاشان را در بازارهای جهانی تثبیت کنیم.

معینی در خصوص گلاب خواهان حمایت از میز گلاب شد و اظهار کرد: گلاب کاشان نظیر ندارد و ما می‌خواهیم این محصول سنتی به یک محصول صنعتی جهانی تبدیل شود. راهکار آن نیز همکاری نزدیک بین بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت، از ایجاد زیرساخت‌های صادراتی گرفته تا تسهیل حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و گشودن مسیرهای جدید به بازارهای هدف است.

وی در پایان سخنان خود، شش نقش اجرایی سازمان توسعه تجارت و مطالبات حوزه انتخابیه خود را در راستای توسعه صادرات فرش و گلاب تشریح کرد و افزود:

سیاست‌گذاری و هماهنگی ملی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط و وزارتخانه‌ها و اتاق بازرگانی و اتحادیه‌ها از جمله این نقش ها است.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل تسهیل صادرات و رفع موانع را از جمله وظایف دیگر سازمان تجارت برشمرد و گفت: شناسایی و ارائه راهکار برای رفع موانع گمرکی، استاندارد، مالیاتی و تعرفه‌ای و کاهش بوروکراسی اداری برای صادرکنندگان باید توسط سازمان توسعه تجارت ارائه شود.

وی با اشاره به نقش پررنگ بازاریابی بین‌المللی و توسعه بازارها توسط سازمان تجارت افزود: حمایت از حضور تولیدکنندگان کاشانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی و شناسایی بازارهای جدید (اروپا، کشورهای عربی، آسیای شرقی) برای این دو محصول باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

معینی با بیان اینکه حمایت از بسته‌بندی، برندینگ و نوآوری یک موضوع مهم در اقتصاد بین الملل است، گفت: ارائه برنامه‌های حمایتی برای ارتقاء بسته‌بندی، کمک به ثبت برند ملی و جهانی و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید و صادرات باید بیش از پیش توسط سازمان توسعه تجارت مورد پیگیری قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه جذب سرمایه‌گذاری و حمایت مالی یکی موضوع مهم در اقتصاد است، افزود: تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه صنعت گلاب و فرش باعث رونق این دو صنعت در منطقه می شود.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل درمجلس شورای اسلامی تقویت نقش اتاق بازرگانی کاشان را مهم ارزیابی کرد و گفت: همکاری برای پیشبرد میزهای تخصصی با اتاق بازرگانی به عنوان بازوی محلی و انتقال‌دهنده مشکلات تولیدکنندگان به سطح ملی یک امر ضروری برای توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه است.

وی ابراز امیدواری کرد: که این نشست، آغازی برای اقدامات عملی، تصمیم‌های راهبردی و گام‌های مؤثر در جهت ارتقاء صادرات گلاب و فرش کاشان باشد.