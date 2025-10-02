  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳

تصادف سواری با کامیون در آزادشهر ۳ مصدوم برجای گذاشت

تصادف سواری با کامیون در آزادشهر ۳ مصدوم برجای گذاشت

آزادشهر- سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان گلستان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه سواری با کامیون بنز در جاده آزادشهر به شاهرود، سه نفر مصدوم شدند که دو نفر به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی، اظهار کردعصر پنجشنبه در ابتدای گردنه خوش ییلاق در مسیر جاده آزادشهر به شاهرود، یک دستگاه سواری با یک کامیون بنز تصادف کرد که متأسفانه سه نفر در این حادثه مصدوم شدند.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات خوش ییلاق بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی وضعیت مصدومین و انجام اقدامات اولیه، دو نفر از مصدومین را به مرکز درمانی حضرت معصومه (ع) آزادشهر منتقل کردند. همچنین یک نفر از مصدومان با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان خودداری کرد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان گلستان تأکید کرد: تیم‌های امدادی هلال‌احمر همچنان آماده‌باش برای هرگونه حادثه احتمالی هستند و مردم باید در مسیرهای پرتردد احتیاط کامل را رعایت کنند.

کد خبر 6609666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها