تصادف سواری با کامیون در آزادشهر ۳ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی، اظهار کردعصر پنجشنبه در ابتدای گردنه خوش ییلاق در مسیر جاده آزادشهر به شاهرود، یک دستگاه سواری با یک کامیون بنز تصادف کرد که متأسفانه سه نفر در این حادثه مصدوم شدند.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات خوش ییلاق بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی وضعیت مصدومین و انجام اقدامات اولیه، دو نفر از مصدومین را به مرکز درمانی حضرت معصومه (ع) آزادشهر منتقل کردند. همچنین یک نفر از مصدومان با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان خودداری کرد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان گلستان تأکید کرد: تیم‌های امدادی هلال‌احمر همچنان آماده‌باش برای هرگونه حادثه احتمالی هستند و مردم باید در مسیرهای پرتردد احتیاط کامل را رعایت کنند.