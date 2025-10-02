به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیاره با اعلام این خبر، گفت: اسامی پذیرفتهشدگان نهایی رشتههای تحصیلی متمرکز پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی به همراه اسامی معرفیشدگان چند برابر ظرفیت رشته نیمهمتمرکز «فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی» در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرار گرفته است و پذیرفتهشدگان نهایی برای اطلاع از نحوه، تاریخ ثبتنام و مدارک لازم باید از روز یکشنبه ۱۳ مهر به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزشعالی محل قبولی خود مراجعه کنند.
وی افزود: پذیرفتهشدگان دانشکدهها و آموزشکدههای دانشگاه ملی مهارت نیز لازم است برای اطلاع از زمان، نحوه و شرایط ثبتنام به درگاه اطلاعرسانی سازمان مرکزی دانشگاه ملی مهارت به نشانی www.tvu.ac.ir یا به درگاه اطلاعرسانی دانشکده یا آموزشکده محل قبولی خود مراجعه کنند.
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در مورد پذیرفتهشدگانی که در ردیف پذیرفتهشدگان نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ نیز قرار میگیرند، تأکید کرد: این دسته از متقاضیان لازم است از دو رشته قبولی خود یکی را به دلخواه انتخاب و در آن رشته ثبتنام کنند و ثبتنام در یک رشته تحصیلی به منزله انصراف از رشته دیگر تلقی خواهد شد.
سیاره ادامه داد: پذیرفتهشدگانی که اسامی آنان همزمان به عنوان پذیرفته نهایی در دو کدرشتهمحل مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی تابعه وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا دانشگاه فرهنگیان و دیگر کدرشتهمحلهای وابسته به واحدها یا مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده نیز لازم است منحصراً در یکی از کدرشتهمحلهای قبولی ثبتنام کنند. چنانچه ایندسته از پذیرفتهشدگان در هر دو کدرشتهمحل ثبتنام کرده و مشغول به تحصیل شوند، بهعنوان متخلف شناخته شده و با آنها طبق ضوابط مربوط رفتار خواهد شد.
وی به پذیرفتهشدگان توصیه کرد اطلاعیه صادره در مورد اعلام اسامی پذیرفتهشدگان آزمون کاردانی به کارشناسیناپیوسته سال ۱۴۰۴ را به دقت مطالعه کنند.
