سید حسن نصرالله؛ نماد جاودانه مقاومت و بیداری جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ یوسف الناصر، رئیس شورای علمای عراق، شامگاه پنجشنبه در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله که در حسینیه عاشقان ثارالله شهر گرگان برگزار شد، با اشاره به مفهوم عمیق شهادت گفت: مرگ برای همه انسان‌ها امری اجتناب‌ناپذیر و ترسناک است، اما مرگ در راه خدا زندگی جاودانه و افتخارآمیز است که شهدا آن را تجربه می‌کنند.

وی افزود: شهدا با اراده قوی و ایمان راسخ به استقبال مرگ می‌روند و در واقع مرگ از آنان می‌گریزد، چرا که آنها نزد خداوند زنده‌اند و همواره در قلب و ذهن مردم باقی می‌مانند.

شیخ الناصر به آیه شریفه «ولا تحسب الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتًا بل أحیاء عند ربهم یرزقون» استناد کرد و گفت: این آیه گواه زنده بودن شهدا است و نشان می‌دهد کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند، هرگز نمی‌میرند بلکه نزد پروردگار خود روزی می‌خورند.

رئیس شورای علمای عراق ضمن اشاره به اهمیت اندیشه و مقاومت سید حسن نصرالله گفت: اگرچه پیکر سید حسن ممکن است از میان ما رفته باشد، اما افکار و مقاومت وی در دل و ذهن آزادی‌خواهان جهان زنده است و تأثیر آن را در حمایت‌های بین‌المللی از فلسطین شاهد هستیم.

وی به سخنرانی رئیس‌جمهور کلمبیا در سازمان ملل و حمایت برخی کاندیداهای پارلمان اروپا از فلسطین اشاره کرد و گفت: همه این‌ها نتیجه مقاومت و اندیشه سید حسن نصرالله است که باعث بیداری جهان اسلام و شکل‌گیری جبهه‌ای متحد شده است.

شیخ الناصر در ادامه، سابقه تاریخی مقاومت اسلامی در لبنان را یادآور شد و گفت: ۴۰ سال پیش، نیروهای مقاومت اسلامی لبنان با امکانات اندک و سلاح‌های ساده در برابر ارتش مجهز اسرائیل ایستادند و با اراده و ایمان، تانک‌های پیشرفته میرکوا را نابود کردند؛ این روحیه مقاومت، امروز نیز الگوی آزادی‌خواهان جهان است.

وی درباره زندگی شخصی سید حسن نصرالله بیان کرد: سید حسن از خانواده‌ای ساده در بیروت برخاسته و هیچ‌گاه به دنبال ثروت و تجملات نبوده است. وی زندگی ساده و فروتنانه‌ای داشته و تمام عمر خود را وقف خدا و ملت‌های مظلوم کرده است.

شیخ الناصر سپس به نقش زنان در مقاومت پرداخت و تأکید کرد: زن مومن باید در کنار مردان در مسیر جهاد و مقاومت باشد و از همسران خود حمایت کند. امروز بسیاری از مشکلات اجتماعی ناشی از دوری از روحیه جهادی و گرایش به زندگی تجملی است.

وی با بیان روایتی از شریک بودن زن صالح در ثواب مرد جهادگر افزود: زنانی که در مسیر مقاومت گام برمی‌دارند، در حقیقت شریک پاداش و ثواب مردانشان هستند و نقش مهمی در حفظ و تداوم جبهه مقاومت دارند.

شیخ الناصر به اهمیت وحدت جهان اسلام اشاره کرد و گفت: جبهه مقاومت امروز فراتر از تقسیمات مذهبی عمل می‌کند. دفاع از مظلوم فارغ از هر مذهب، یک وظیفه انسانی و اسلامی است. این وحدت، پیام امام خمینی (ره) را زنده نگه داشته و موجب انسجام مسلمانان در حمایت از فلسطین شده است.

وی با بیان اینکه سید حسن نصرالله شخصیتی نمونه و انسانی مومن و ساده‌زیست بود، گفت: وی نه تنها رهبری مقتدر، بلکه پدری مهربان و انسانی متواضع بود که رابطه‌ای عمیق و گرم با خانواده و فرزندانش داشت.