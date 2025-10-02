  1. استانها
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱

پزشکیان: ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای هرمزگان مصوب شد

بندرعباس -رئیس جمهور در جمع بندی اعتبارات اختصاص یافته نخستین سفر استانی به استان هرمزگان گفت: در مجموع بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برای هرمزگان در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر پنج شنبه در گفتگوی تلویزیونی با مردم هرمزگان، با اشاره به مشکلات و چالش‌های زیست‌محیطی، کم‌آبی، آلودگی هوا و سایر معضلات کشور، اظهارکرد: اگر از ابتدا نقشه راه درستی طراحی می‌شد و به‌درستی اجرا می‌شد، امروز با بسیاری از این مسائل مواجه نبودیم. بنابراین باید ابتدا نقشه صحیحی ترسیم کرد و سپس با دقت آن را اجرا کرد.

استانداران باید اختیارات تام داشته باشند

وی با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص واگذاری اختیارات ویژه به استانداران، گفت: امروز مجدداً در چند جلسه موضوع واگذاری اختیارات تام به استانداران مطرح شد. برخی استان‌ها از جمله هرمزگان، در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته‌اند و ما ابلاغ‌های لازم را انجام داده‌ایم.

رئیس‌جمهور در ادامه افزود: مشکلات موجود عمدتاً در دو حوزه قانونی و نظارتی–قضایی است؛ برخی می‌گویند فلان اختیار باید به‌گونه‌ای خاص تعریف می‌شد یا نمی‌توان برخی مسئولیت‌ها را این‌گونه تفویض کرد. با این حال، باور من و همچنین اعتقاد مقام معظم رهبری بر این است که باید اختیارات به استان‌ها داده شود.

شناخت مدیران محلی از شرایط منطقه‌ای، کلیدی است

وی خاطرنشان کرد: من امروز رئیس‌جمهورم، اما از یک نقطه دورافتاده از ایران آمده‌ام. هر کدام از مدیران و نمایندگان نیز می‌توانند در جایگاه تصمیم‌گیری قرار گیرند، پس باید اجازه دهیم از توانمندی‌ها و خلاقیت خود استفاده کنند.

رئیس‌جمهور با انتقاد از نگاه متمرکز و تهران‌محور گفت: کسی که در تهران نشسته، نمی‌تواند درک دقیقی از شرایط هرمزگان، یا سیستان و بلوچستان داشته باشد. مدیر محلی با پوست و گوشت و استخوان خود می‌فهمد چه باید کرد. نباید این‌طور تصور شود که فقط کسی که به تهران آمده، می‌فهمد و دیگران نه.

اختیار در چارچوب برنامه، نظارت در مسیر اجرا

وی تصریح کرد: اگر مدیران محلی در چارچوب برنامه‌ها، سیاست‌های کلان و نقشه راه مشخص‌شده، اختیار داشته باشند و عمل کنند، نتیجه‌اش شکوفایی، رفع محرومیت و افزایش بهره‌وری خواهد بود. ما نیز به‌عنوان دولت، مسئول نظارت هستیم و اگر انحرافی در مسیر دیدیم، گزارش و اصلاح می‌کنیم.

رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از مردم ایران به‌ویژه مردم صبور هرمزگان، گفت: ما قدردان صبر و تحمل مردم هستیم. در شرایطی که کشور با ناترازی‌های مختلف مواجه است، دولت در حال تلاش برای اصلاح امور است و با همراهی مردم، ان‌شاءالله مسیر توسعه و رفع مشکلات ادامه خواهد یافت.

۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای هرمزگان مصوب شد

پزشکیان در تشریح جزئیات سفر خود به هرمزگان نیز گفت: در این سفر ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۴۴ طرح هرمزگان اختصاص داده شد.

وی افزود: ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار هم برای دستگاه‌های اجرایی استان در نظر گرفته شد.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت پیگیری مصوبات سفرها گفت: در این سفر ۱۷۸ میلیون یورو نیز بودجه ارزی و ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شد.

پزشکیان در جمع بندی اعتبارات اختصاص یافته نخستین سفر استانی به استان هرمزگان گفت: در مجموع بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برای هرمزگان در نظر گرفته شده است که با پیگیری مسئولان استان و تلاش آن ها محقق خواهد شد.

