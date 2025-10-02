پزشکیان: ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای هرمزگان مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر پنج شنبه در گفتگوی تلویزیونی با مردم هرمزگان، با اشاره به مشکلات و چالش‌های زیست‌محیطی، کم‌آبی، آلودگی هوا و سایر معضلات کشور، اظهارکرد: اگر از ابتدا نقشه راه درستی طراحی می‌شد و به‌درستی اجرا می‌شد، امروز با بسیاری از این مسائل مواجه نبودیم. بنابراین باید ابتدا نقشه صحیحی ترسیم کرد و سپس با دقت آن را اجرا کرد.

استانداران باید اختیارات تام داشته باشند

وی با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص واگذاری اختیارات ویژه به استانداران، گفت: امروز مجدداً در چند جلسه موضوع واگذاری اختیارات تام به استانداران مطرح شد. برخی استان‌ها از جمله هرمزگان، در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته‌اند و ما ابلاغ‌های لازم را انجام داده‌ایم.

رئیس‌جمهور در ادامه افزود: مشکلات موجود عمدتاً در دو حوزه قانونی و نظارتی–قضایی است؛ برخی می‌گویند فلان اختیار باید به‌گونه‌ای خاص تعریف می‌شد یا نمی‌توان برخی مسئولیت‌ها را این‌گونه تفویض کرد. با این حال، باور من و همچنین اعتقاد مقام معظم رهبری بر این است که باید اختیارات به استان‌ها داده شود.

شناخت مدیران محلی از شرایط منطقه‌ای، کلیدی است

وی خاطرنشان کرد: من امروز رئیس‌جمهورم، اما از یک نقطه دورافتاده از ایران آمده‌ام. هر کدام از مدیران و نمایندگان نیز می‌توانند در جایگاه تصمیم‌گیری قرار گیرند، پس باید اجازه دهیم از توانمندی‌ها و خلاقیت خود استفاده کنند.

رئیس‌جمهور با انتقاد از نگاه متمرکز و تهران‌محور گفت: کسی که در تهران نشسته، نمی‌تواند درک دقیقی از شرایط هرمزگان، یا سیستان و بلوچستان داشته باشد. مدیر محلی با پوست و گوشت و استخوان خود می‌فهمد چه باید کرد. نباید این‌طور تصور شود که فقط کسی که به تهران آمده، می‌فهمد و دیگران نه.

اختیار در چارچوب برنامه، نظارت در مسیر اجرا

وی تصریح کرد: اگر مدیران محلی در چارچوب برنامه‌ها، سیاست‌های کلان و نقشه راه مشخص‌شده، اختیار داشته باشند و عمل کنند، نتیجه‌اش شکوفایی، رفع محرومیت و افزایش بهره‌وری خواهد بود. ما نیز به‌عنوان دولت، مسئول نظارت هستیم و اگر انحرافی در مسیر دیدیم، گزارش و اصلاح می‌کنیم.

رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از مردم ایران به‌ویژه مردم صبور هرمزگان، گفت: ما قدردان صبر و تحمل مردم هستیم. در شرایطی که کشور با ناترازی‌های مختلف مواجه است، دولت در حال تلاش برای اصلاح امور است و با همراهی مردم، ان‌شاءالله مسیر توسعه و رفع مشکلات ادامه خواهد یافت.

۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای هرمزگان مصوب شد

پزشکیان در تشریح جزئیات سفر خود به هرمزگان نیز گفت: در این سفر ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۴۴ طرح هرمزگان اختصاص داده شد.

وی افزود: ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار هم برای دستگاه‌های اجرایی استان در نظر گرفته شد.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت پیگیری مصوبات سفرها گفت: در این سفر ۱۷۸ میلیون یورو نیز بودجه ارزی و ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شد.

پزشکیان در جمع بندی اعتبارات اختصاص یافته نخستین سفر استانی به استان هرمزگان گفت: در مجموع بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برای هرمزگان در نظر گرفته شده است که با پیگیری مسئولان استان و تلاش آن ها محقق خواهد شد.