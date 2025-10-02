صدیقی: فرش دستباف نماد هویت و فرهنگ ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی عصر پنجشنبه در دیدار با فعالان صنعت فرش دستباف، بر جایگاه بیبدیل این هنر-صنعت در تاریخ و هویت ایران تأکید کرد.
وی با بیان اینکه فرش دستباف صرفاً یک کالای اقتصادی نیست، اظهار داشت: این صنعت، هنری ریشهدار و فرهنگی است که هویت تاریخی مردم این سرزمین را در خود جای داده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیشگامی منطقه آذربایجان در این عرصه، افزود: صادرات فرش از این خطه، همواره ارزآوری قابل توجهی برای کشور به همراه داشته است.
مشکلات فرش دستباف ناشی از نبود حمایتهای مؤثر
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، مشکلات فعلی این صنعت را نتیجه نبود حمایتهای لازم دانست و تصریح کرد: تولیدکنندگان فرش دستباف، از مهارت و توان کافی برخوردارند و برخلاف بسیاری از صنایع، نیاز به تجهیزات یا کارگاههای بزرگ ندارند. در این شرایط، تنها لازم است دولت موانع اداری و صادراتی را برطرف نماید.
وی افزود: امروزه بسیاری از دستورالعملهای پیچیده اداری به مانعی در برابر تولید و صادرات تبدیل شدهاند. اگر به دنبال اشتغالزایی واقعی هستیم، باید این مسیر را هموار کنیم.
حمایت از فرش، یک وظیفه ملی
صدیقی با توصیف حمایت از فرش دستباف به عنوان یک «وظیفه ملی»، اظهار داشت: قالیبافان در منازل خود و بدون نیاز به سرمایهگذاری سنگین، ارزش آفرینی میکنند. آنان یکی از پایههای اصلی اشتغال خرد در کشور محسوب میشوند و بیتوجهی به آنان به معنای از دست دادن فرصتهای اشتغال پایدار است.
نماینده مردم تبریز در ادامه، بیمه قالیبافان را یکی از جدیترین مطالبات این قشر برشمرد و گفت: متأسفانه سال گذشته به دلیل برخی موانع، ردیف بودجهای برای بیمه قالیبافان در بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته نشد، اما ما مصمم هستیم که امسال این موضوع، همانند بیمه رانندگان، به نتیجه برسد تا دغدغه دیرینه این عزیزان مرتفع گردد.
وی در پایان تأکید کرد: دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر، قوانین حمایتی لازم برای این هنر-صنعت را تصویب و اجرا کنند. تنها با این رویکرد میتوان از این میراث فرهنگی گرانقدر صیانت کرد و فرصتهای ارزشمند اشتغال و صادرات در حوزه فرش دستباف را تقویت کرد.
