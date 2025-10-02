به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در نشست تخصصی بررسی مسائل و چالش‌های صنعت فرش دستباف استان آذربایجان شرقی که با حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران و جمعی از فعالان این عرصه برگزار شد، بر ضرورت گفت‌وگوی بی‌واسطه مسئولان ملی با بدنه تولید تأکید کرد.

استاندار آذرایجان شرقی، گفت‌وگوی رو در روی مسئولان با فعالان اقتصادی را اقدامی اثرگذار در راستای شنیدن دغدغه‌های میدانی و یافتن راهکارهای عملیاتی دانست.

بسته حمایتی ویژه و جایگاه محوری فرش تبریز

سرمست از تدوین بسته حمایتی ویژه در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: در این برنامه، ۱۰ زنجیره ارزش برای صنایع مختلف تعریف شده که فرش دستباف تبریز در صدر آن‌ها قرار دارد.

استاندار آذربایجان‌شرقی به محورهای اصلی این بسته حمایتی اشاره کرد و گفت: بازاریابی و برندسازی بین‌المللی، بیمه قالیبافان، حمایت‌های مالی از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، توسعه نمایشگاه‌ها، پیوند با گردشگری فرهنگی و بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی برای تقویت صادرات، از جمله اجزای این برنامه هستند.

سرمست با تأکید بر ضرورت حضور پررنگ‌تر فرش تبریز در عرصه جهانی، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، استفاده از بازاریابی علمی، تجارت الکترونیک و حتی فناوری‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی، می‌تواند به معرفی بهتر و فروش مستقیم این محصول اصیل بینجامد.

بیمه قالیبافان؛ مطالبه‌ای که باید در مجلس پیگیری شود

وی قالیبافان را ستون اصلی این صنعت خواند و تصریح کرد: موضوع بیمه قالیبافان یک مطالبه دیرینه است که باید با جدیت در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. محقق شدن این امر، نه تنها اشتغال موجود را تثبیت می‌کند، بلکه انگیزه نسل جوان برای گرایش به این هنر-صنعت را نیز افزایش خواهد داد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با هشدار درباره خطر به فراموشی سپرده شدن مهارت‌های سنتی، بر لزوم توجه جدی به آموزش تأکید کرد و گفت: ایجاد مراکز آموزشی تخصصی با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای، متناسب با نیازهای نسل جدید، یک ضرورت انکارناپذیر برای پویایی و تداوم این حوزه است.

سرمست، برگزاری نمایشگاه‌های دائمی و بین‌المللی را از پیش‌نیازهای توسعه فرش تبریز برشمرد و افزود: چنین رویدادهایی علاوه بر افزایش فروش، به رونق گردشگری فرهنگی در استان نیز کمک شایانی خواهد کرد.

وی با اشاره به رقابت شدید در بازار جهانی فرش و سوءاستفاده برخی کشورها از برند معتبر تبریز، بر ضرورت به کارگیری دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی فعال تأکید و اظهار داشت: مرکز ملی فرش باید در کنار توسعه صادرات، وظیفه صیانت از مالکیت معنوی این برند جهانی را نیز به طور جدی دنبال کند.

پیگیری تأمین اعتبار برای تکمیل موزه فرش آذربایجان

استاندار آذربایجان‌شرقی از پیگیری‌های جدی برای تکمیل پروژه موزه فرش آذربایجان خبر داد و گفت: برای به پایان رساندن این پروژه مهم فرهنگی-گردشگری، اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است که تأمین بخشی از آن باید از طریق صندوق توسعه ملی محقق شود.

سرمست در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان صنعت فرش، گفت: فرش تبریز تنها یک هنر ماندگار نیست، بلکه سرمایه‌ای اقتصادی برای آینده استان و کشور محسوب می‌شود. حمایت همه‌جانبه از این صنعت می‌تواند سهمی تعیین‌کننده در تحقق توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و تقویت صادرات غیرنفتی داشته باشد.