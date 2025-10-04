به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا زینالی روز شنبه، با اشاره به دریافت گزارشی از منابع محلی مبنی بر نگهداری و قصد خرید و فروش اموال تاریخی‌ و فرهنگی در مراغه گفت: پس از جمع‌آوری اطلاعات و راستی‌آزمایی موضوع، مراتب به اطلاع مقام قضایی رسید و با هماهنگی عوامل انتظامی و اداره آگاهی شهرستان مراغه، عملیات شناسایی و دستگیری فرد مظنون در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: عوامل انتظامی و اداره آگاهی مراغه در حین اجرای طرح و هنگام تردد فرد مورد نظر با خودرو در سطح شهر، او را متوقف و خودروی او را مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه این اقدام، ۴۹ عدد سکه از جنس فلز با روکش شبه‌طلا (بدل از اصل و مربوط به دوره معاصر)، ۵ عدد النگو از جنس مشابه و یک قبضه خنجر معاصر کشف و ضبط شد.

او افزود: اموال مکشوفه به همراه متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد و پرونده در حال بررسی است.

زینالی در پایان با قدردانی از همکاری مردم و نیروهای انتظامی، خاطرنشان کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی از عموم شهروندان درخواست دارد در صورت مشاهده هرگونه خرید و فروش، حفاری یا نگهداری غیرمجاز اشیای تاریخی، موضوع را به یگان حفاظت اطلاع دهند.