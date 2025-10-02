به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کمانی عصر پنجشنبه در نشست تخصصی فعالان و دستاندرکاران صنعت فرش دستباف که با حضور نمایندگان مردم تبریز در مجلس و اعضای اتحادیههای مرتبط در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با ابراز نگرانی از کاهش چشمگیر صادرات این محصول، از سقوط ارزش صادرات فرش دستباف از چند میلیارد دلار به کمتر از ۷۰ میلیون دلار خبر داد.
کمانی با اشاره به جایگاه تاریخی فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی گفت: این کالا روزگاری پرچمدار صادرات غیرنفتی کشور بود، اما متأسفانه امروز با کاهش شدید مواجه شده است.
تبریز؛ خاستگاه فرش ایران و مورد تأکید رئیسجمهور
رئیس مرکز ملی فرش ایران، با تأکید بر موقعیت بیبدیل آذربایجانشرقی در این صنعت، اظهار داشت: تبریز نه تنها زادگاه و پشتوانه اصلی فرش دستباف ایران است، بلکه زادگاه رئیسجمهوری نیز هست که همواره بر حفظ و احیای میراث فرهنگی از جمله فرش تأکید ویژه داشتهاند.
وی از تدوین سند تحول فرش دستباف خبر داد و گفت: کارگروه ویژهای برای این مهم تشکیل شده که در آن، جایگاه فرش تبریز به عنوان شناسنامه و برند جهانی ایران به طور جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
کمانی به یکی از اقدامات مهم انجامشده اشاره کرد و افزود: بازگرداندن مرکز ملی فرش به ساختار مستقل از دستاوردهای مهم بوده و این مرکز هماکنون ذیل معاونت بازرگانی وزارت صمت در حال فعالیت تخصصی است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران تشکیل شورای عالی فرش دستباف در ابتدای دولت جدید را اقدامی زیربنایی خواند و تصریح کرد: این شورا به منظور هماهنگی بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده و در حال حاضر موضوع پیمانسپاری ارزی که از چالشهای جدی صنعت است، در دست بازنگری قرار دارد.
بیمه ۴.۸ میلیون قالیباف؛ مطالبه بودجهای سال آینده
وی بیمه قالیبافان را از اولویتهای اصلی این حوزه برشمرد و افزود: حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمهپرداز بالقوه در این بخش وجود دارند که باید موضوع بیمه آنان در بودجه سال آینده به طور جدی دیده شود.
کمانی با انتقاد از ضعف حضور فرش ایران در بازارهای آنلاین جهانی گفت: متأسفانه در پلتفرمهای بزرگی مانند آمازون و علیبابا جایگاه شایستهای نداریم که این مسئله نیازمند همکاری گسترده با تجار و اتاقهای بازرگانی است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران در پایان با اشاره به برگزاری سیودومین نمایشگاه فرش دستباف گفت: با وجود همه محدودیتها، این نمایشگاه جایگاهی ویژه در تقویت صنعت دارد و ما مصمم به برگزاری کیفی آن برای تسهیل بازگشت فرش ایران به عرصه جهانی هستیم.
