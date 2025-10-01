اولین اقامتگاه سنتی لرستان در خانه تاریخی «کشفی» افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در گرامیداشت هفته گردشگری و با شعار «گردشگری و تحول پایدار»، نخستین اقامتگاه سنتی لرستان در خانه تاریخی «کشفی» واقع در خرم‌آباد به بهره‌برداری رسید.

عطا حسن‌پور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، در این مراسم با اشاره به اهمیت حفظ و احیای بناهای تاریخی، اظهار داشت: واگذاری خانه‌های تاریخی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این دلیل است که بناهای تاریخی فاقد حیات، قطعاً از بین خواهند رفت؛ بنابراین بعد از مرمت‌های اصولی در بناهای تاریخی، سعی می‌کنیم که این بناها را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا هم حفظ شوند و هم بهره‌برداری گردند و برای همیشه در تاریخ لرستان ماندگار شوند.

وی افزود: حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در این پروژه بالغ بر پنج میلیارد تومان بوده که دو میلیارد تومان آن از طریق تسهیلات تبصره هجده تأمین شده است. این بنا به مدت سیزده سال به بهره‌بردار واگذار شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، افزود: اقامتگاه سنتی خانه «کشفی» دارای پنج اتاق با ظرفیت پذیرایی از بیست و هشت نفر است. این بنای تاریخی در بافت تاریخی شهر و در دامنه قلعه تاریخی فلک‌الافلاک قرار گرفته است که موقعیت مکانی ممتازی را برای گردشگران فراهم می‌آورد.

حسن‌پور در ادامه به نام‌گذاری ویژه اتاق‌های این اقامتگاه اشاره کرد و گفت: هر پنج اتاق این بنا به نام پنج غار پیش از تاریخی استان لرستان نام‌گذاری شده‌اند که این امر به معرفی جاذبه‌های تاریخی و باستانی منطقه کمک می‌کند.