  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۸

مشارکت صدها نظامی صهیونیست در عملیات ۱۲ ساعته حمله به صمود

مشارکت صدها نظامی صهیونیست در عملیات ۱۲ ساعته حمله به صمود

رسانه های عبری به مشارکت صدها نظامی صهیونیست در جریان حمله به کشتی های ناوگان صمود اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های عبری به نقل از نیروی دریایی رژیم صهیونیستی اعتراف کردند که صدها تن از نظامیان این رژیم از یگان های مختلف در عملیات حمله به کشتی های ناوگان صمود مشارکت داشتند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست به ۴۱ کشتی با بیش از ۴۰۰ سرنشین در مسیر حرکت شان به سمت نوار غزه حمله کردند. عملیات مذکور ۱۲ ساعت به طول انجامید.

رسانه های عبری اضافه کردند که یگان کماندوی دریایی موسوم به شاییطت ۱۳ به شش کشتی از جمله سیریوس و دیر یاسین حمله کرد. تمام کشتی های مورد حمله قرار گرفته به بندر اشدود منتقل می شوند. همچنین پلیس رژیم صهیونیستی از تحویل گرفتن ۲۵۰ فعال و انتقال آنها به بازداشتگاه خبر داد.

کد خبر 6609619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها