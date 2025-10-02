مشارکت صدها نظامی صهیونیست در عملیات ۱۲ ساعته حمله به صمود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های عبری به نقل از نیروی دریایی رژیم صهیونیستی اعتراف کردند که صدها تن از نظامیان این رژیم از یگان های مختلف در عملیات حمله به کشتی های ناوگان صمود مشارکت داشتند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست به ۴۱ کشتی با بیش از ۴۰۰ سرنشین در مسیر حرکت شان به سمت نوار غزه حمله کردند. عملیات مذکور ۱۲ ساعت به طول انجامید.

رسانه های عبری اضافه کردند که یگان کماندوی دریایی موسوم به شاییطت ۱۳ به شش کشتی از جمله سیریوس و دیر یاسین حمله کرد. تمام کشتی های مورد حمله قرار گرفته به بندر اشدود منتقل می شوند. همچنین پلیس رژیم صهیونیستی از تحویل گرفتن ۲۵۰ فعال و انتقال آنها به بازداشتگاه خبر داد.