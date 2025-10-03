هلاکت نظامی صهیونیست در هنگام ضبط فیلم زنده+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یک نظامی صهیونیست که در داخل یک خودروی زرهی در غزه اقدام به ضبط فیلم زنده از خود و انتشار آن در فضای مجازی کرده بود، در انفجار خودروی زرهی خود به هلاکت رسید.
سیستم سانسور نظامی رژیم صهیونیستی انتشار آمار مربوط به هلاکت و زخمی شدن نظامیان صهیونیست در جنگ غزه را به شدت محدود کرده و انتشار هر گونه خبر در این رابطه بدون صدور مجوز از سوی این نهاد وابسته به ارتش را ممنوع کرده است.
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی چندی پیش اطلاعات به روز شدهای را منتشر کرد که نشان میدهند دست کم ۲۰ هزار نظامی صهیونیست در جنگ غزه دچار معلولیت و از کار افتادگی کامل شدهاند.
در این آمار تأکید شده است که ۵۵ درصد از این معلولین دچار مشکلات روحی و روانی هم هستند.
در این گزارش همچنین اعتراف شده است که ۸۱ هزار و ۷۰۰ نظامی صهیونیست از جبهههای جنگ به بیمارستان منتقل شدهاند که در میان آنها ۳۱ هزار نفر دچار شوکهای عصبی و روانی شدید و نیازمند بستری در بیمارستان شدهاند. بیش از ۹۰۰ نظامی صهیونیست از ابتدای جنگ غزه به هلاکت رسیده اند.
نظر شما