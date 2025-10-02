  1. استانها
  2. مرکزی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۹

احیای ۲۳ پروژه بازار تاریخی مرکزی با حمایت ملی در دستور کار قرار گرفت

اراک- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: اجرای ۲۳ پروژه احیای بازار تاریخی این استان با برنامه‌ریزی ملی در دستور کار قرار گرفته و مقدمات اجرایی آن در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مرادی نراقی شامگاه پنجشنبه در آیین تهیه مقدمات ثبت جهانی بازار سنتی اراک اظهار کرد: استان مرکزی میزبان آثار تاریخی با قدمت بیش از ۸ هزار سال است و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای اقتصاد فرهنگی و جذب گردشگر داخلی و خارجی ایفا کند.

وی با تأکید بر اهمیت احیای بازارها و بافت تاریخی استان افزود: اجرای پروژه‌ها با حمایت سازمان برنامه و بودجه و همکاری مدیران استانی، نقش مهمی در توسعه گردشگری و فرهنگ استان خواهد داشت.

مرادی نراقی تصریح کرد: غارها و تپه‌های باستانی، آتشکده‌های ساسانی و دیگر آثار تاریخی استان مرکزی، پیشینه فرهنگی غنی این منطقه را نشان می‌دهد و فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرهنگی فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی ادامه داد: با همکاری مدیران شهری برنامه‌ریزی برای احیای بازار تاریخی اراک و سایر بافت‌های تاریخی اجرایی خواهد شد.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مالیاتی صنایع و بازارهای استان مرکزی می‌تواند روند احیای این پروژه‌ها را تسریع کرده و در توسعه اقتصادی و فرهنگی استان نقش مؤثری ایفا کند.

