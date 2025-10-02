احیای ۲۳ پروژه بازار تاریخی مرکزی با حمایت ملی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مرادی نراقی شامگاه پنجشنبه در آیین تهیه مقدمات ثبت جهانی بازار سنتی اراک اظهار کرد: استان مرکزی میزبان آثار تاریخی با قدمت بیش از ۸ هزار سال است و میتواند نقش مهمی در ارتقای اقتصاد فرهنگی و جذب گردشگر داخلی و خارجی ایفا کند.
وی با تأکید بر اهمیت احیای بازارها و بافت تاریخی استان افزود: اجرای پروژهها با حمایت سازمان برنامه و بودجه و همکاری مدیران استانی، نقش مهمی در توسعه گردشگری و فرهنگ استان خواهد داشت.
مرادی نراقی تصریح کرد: غارها و تپههای باستانی، آتشکدههای ساسانی و دیگر آثار تاریخی استان مرکزی، پیشینه فرهنگی غنی این منطقه را نشان میدهد و فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری و بهرهبرداری از ظرفیتهای فرهنگی فراهم میکند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی ادامه داد: با همکاری مدیران شهری برنامهریزی برای احیای بازار تاریخی اراک و سایر بافتهای تاریخی اجرایی خواهد شد.
وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی و مالیاتی صنایع و بازارهای استان مرکزی میتواند روند احیای این پروژهها را تسریع کرده و در توسعه اقتصادی و فرهنگی استان نقش مؤثری ایفا کند.
