بازار تاریخی اراک شاهکار معماری و مرکز تبادل فرهنگ و اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی ظهر چهارشنبه در نخستین همایش بازآفرینی شهری در اراک اظهار کرد: تبدیل خانههای قدیمی به اقامتگاههای بومگردی، پلی میان بازآفرینی شهری و توسعه گردشگری است.
وی افزود: با توجه به جاذبههای طبیعی استان مرکزی مانند غار نخجیر دلیجان، آب گرم محلات و باغ شهر محلات، بهرهگیری از این ظرفیتها در رونق گردشگری مورد تاکید است.
گلپایگانی تصریح کرد: بازار تاریخی اراک، محلی برای تبادل فرهنگ و معماری ایرانی و نمونهای بینظیر از ساختار پیوسته سراها و راستهها است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: در حال حاضر، ۶۰ خانه تاریخی تحت مالکیت این شرکت قرار دارد که بخش عمدهای از آنها مرمت شده و سایر واحدها در فرآیند بازسازی قرار دارند.
وی تاکید کرد: فعال شدن این خانههای تاریخی نه تنها روند احیای بناها را تسریع میکند، بلکه به تقویت هویت محلهها و ارتقای روشنایی اجتماعی آنها نیز کمک میکند.
گلپایگانی افزود: حفاظت از بافتهای تاریخی، علاوه بر اهمیت فرهنگی، از نظر کالبدی نیز ارزشمند است و باید برای نسلهای آینده حفظ و منتقل شود.
معاون وزیر راه گفت: برای شهر اراک ۱۷۰ هکتار بافت تاریخی شناسایی شده و دفتر بازآفرینی شهری ایران در طرح حفاظت و احیای آن مشارکت خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت توسعه متوازن شهری تصریح کرد: اگرچه توسعه متوازن در کشور کامل اجرا نمیشود، بازآفرینی شهری بر احیای بناهای تاریخی و بهبود کیفیت زندگی محلهها تمرکز دارد.
