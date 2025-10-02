دوره توانمندسازی حافظان قرآن کریم در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره دو روزه توانمندسازی و ارتقای حافظان قرآن کریم استان مازندران با هدف تعمیق در مفاهیم قرآنی و تدبر در آیات الهی، از روز پنجشنبه در شهرستان نوشهر آغاز شد.

حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران، در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: رسیدن به عمق مفاهیم قرآنی و تدبر در آیات کریمه، از طریق حفظ قرآن میسر می‌شود.

وی افزود: این مسئله باید به‌عنوان محور اصلی فعالیت‌های حافظان گرامی مد نظر قرار گیرد.

وی گفت: این دوره که در حوزه علمیه خواهران حضرت صدیقه طاهره (س) نوشهر برگزار می‌شود، در روزهای ۱۰ و ۱۱ مهرماه به میزبانی استاد برجسته کشوری، حجت‌الاسلام مهدی بحرالعلوم، برپا است و به ارائه مباحث کلیدی و کاربردی مرتبط با مفاهیم قرآن کریم می‌پردازد.

حجت الاسلام رمضانی ادامه داد: دوره توانمندسازی و ارتقای حافظان قرآن کریم مازندران به همت مشترک مؤسسه قرآنی ام ابیها فی العالمین ساری و اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران برنامه‌ریزی و برگزار شده است.