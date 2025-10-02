به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی در حاشیه سفر به سمنان برای حضور در نشست با دهیاران و اعضای شوراهای روستاها به میزبانی استانداری در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه طی دو سال گذشته اعتبارات دهیاری ها افزایش یافته است، ابراز داشت: با تزریق این اعتبارات انقلاب خوبی در روستاهای کشور ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به دهیاری های کشور تزریق شده است، افزود: این اقدام با هدف حمایت از دهیاری ها انجام گرفته است.

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه بودجه تخصیصی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها طی سال جاری به ۲۰۵ هزار میلیارد تومان رسید، ابراز داشت: در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

قربانی از اختصاصی دو درصد مالیات بر ارزش افزوده برای آموزش شوراهای شهر و روستا طی سال جاری خبر داد و تصریح کرد: ۴۰ هزار دهیار و ۱۶۷ هزار عضو شورای شهر و روستا از آموزش های مهارتی برخوردار خواهند شد.

وی با بیان اینکه اعطای تسهیلات کم بهره با بازپرداخت پنج ساله تا پنج برابر بودجه دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی در دستور کار است، افزود: طرح هایی نظیر احداث نیروگاه‌های خورشیدی نیز در دست اقدام است.