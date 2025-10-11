نیروی انتظامی اقتدار خود را در میدان عمل حفظ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی عصر شنبه در مراسم تجلیل از کارکنان و خانوادههای انتظامی شهرستان ساری تجلیل به عمل آمد. نقش خانوادههای کارکنان را در ایجاد پشتوانه و آرامش برای آنان بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: خانوادههای محترم کارکنان نیروی انتظامی با تحمل سختیها زمینه خدمترسانی بهتر عزیزان خود را فراهم میکنند و این همراهی خدمتی بزرگ در راه تأمین امنیت کشور محسوب میشود.
وی افزود: کارکنان نیروی انتظامی و خانوادههای آنان به عنوان دلسوزان واقعی انقلاب و سربازان گمنام امام زمان علیهالسلام، از جایگاه والایی در نظام جمهوری اسلامی برخوردارند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، تلاش جهادی را حرکتی خالصانه برای رضای خدا و فداکاری در مسیر امنیت مردم توصیف کرد و گفت: جهاد مفهومی مقدس است که در آن اخلاص، ایثار و خستگیناپذیری باید کاملاً مشهود باشد.
وی همچنین به فرمایش مقام معظم رهبری مدظله العالی اشاره کرد که فعالیت کارکنان نیروی انتظامی را مجاهدت فی سبیل الله خواندهاند و این عنوان افتخاری بزرگ برای این نیرو است.
حجتالاسلام حسینی کار برای خدا به صورت مخلصانه و شبانهروزی را اساس فعالیتهای نیروی انتظامی دانست و خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی علاوه بر حفظ و ارتقا امنیت، مسئول استقرار آرامش در جامعه است و اقتدار خود را در میدان عمل حفظ کرده است.
در پایان این مراسم از خانوادههای قرآنی کارکنان انتظامی شهرستان ساری نیز تجلیل شد.
