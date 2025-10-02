استاندار: خوزستان در مسیر تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پنجشنبه شب در نشستی با معصومه آقاپور، مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، بر ضرورت حمایت جدی از طرح‌های اقتصادی در استان تأکید کرد.

استاندار به ظرفیت‌های چشمگیر استان در حوزه نفت، کشاورزی و صنعت اشاره کرد و گفت: خوزستان از ابتدای کشف نفت، پایگاه اصلی تولید نفت و پالایشگاه‌های کشور بوده و در کشاورزی با تولید بیش از یک و نیم میلیون تن گندم و دارا بودن بیش از ۱۳۷ محصول متنوع کشاورزی، نقش مهمی در تأمین نیاز کشور ایفا می‌کند.

موالی‌زاده افزود: یکی از چالش‌های مهم ما عدم فرآوری مناسب محصولات کشاورزی است که باعث ایجاد ارزش افزوده در استان‌های دیگر می‌شود؛ به‌عنوان مثال تولید خرما که نیازمند راه‌اندازی پالایشگاه خرما در استان است.

وی درباره مدیریت منابع آبی و چالش‌های تنش آبی سال جاری گفت: با برگزاری ۳۵ تا ۴۰ جلسه تخصصی، پیگیر موضوعات آب شرب، کشاورزی و حفظ حقابه تالاب‌ها بودیم تا تابستان پرچالشی را پشت سر بگذاریم.

استاندار به رشد ۱۰ درصدی تولید میگوی استان و ظرفیت‌های شیلاتی اشاره و بر ضرورت تطبیق گونه‌های آبزیان با بازار صادراتی تأکید کرد؛ همچنین از صادرات صیفی‌جات به روسیه و پیگیری تبدیل فرودگاه دزفول به فرودگاه بین‌المللی خبر داد.

در حوزه صنعت، موالی‌زاده خوزستان را قطب مهم فولاد، نفت، پتروشیمی و گاز معرفی کرد و از آغاز پروژه فاز دوم پتروشیمی ماهشهر با طرحی ۳۳۰۰ هکتاری خبر داد.

وی همچنین به مشکلات زیست‌محیطی، از جمله وجود بیش از ۳۰۰ فلر نفتی که باعث هدررفت منابع و آلودگی محیط زیست شده‌اند، اشاره و تأکید کرد با تأمین اعتبارات لازم، تا پایان سال این مشکلات رفع خواهند شد.

استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت پایدارسازی اقتصاد دولتی استان به بخش خصوصی و تعاون، خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی شد و گفت: سقف تسهیلات در خوزستان بسیار پایین‌تر از تهران است و این مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان است.

وی همچنین بر اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تأکید کرد و از لزوم ایفای تعهدات اجتماعی به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت سخن گفت.

موالی‌زاده به وضعیت زیرساخت‌ها در شهرهای آبادان، خرمشهر و مسجدسلیمان پرداخت و با وجود سابقه اقتصادی بالا، کیفیت زندگی در این مناطق را نیازمند بهبود دانست.

استاندار در پایان گفت: با تحقق چند طرح کلیدی و حمایت‌های هدفمند، بستر مناسبی برای رشد خوزستان و تبدیل آن به موتور محرکه اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.