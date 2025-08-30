به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، شامگاه شنبه در گفتگوی تلویزیونی در برنامه «سرزمین فرصت‌ها» از سیمای استانی اعلام کرد: استان خوزستان ظرفیت کشت تمامی محصولات کشاورزی از خرما تا گندم و مرکبات را داراست.

وی با اشاره به برنامه‌های آتی برای افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی گفت: ما الان دنبال پالایشگاه خرما هستیم؛ خرمای ما در استان خوزستان تولید می‌شود اما فرآوری آن در استان دیگری انجام می‌شود که درصدد هستیم این ظرفیت را به درون استان انتقال دهیم.

موالی‌زاده به موفقیت‌های اخیر بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: رکورد ۳۰ ساله تولید میگو با تولید بیش از ۲۴۰۰ تن در سال گذشته شکسته شد که نسبت به سال قبل از آن ۱۰ درصد افزایش داشته است.

استاندار خوزستان از تولید ۱۷۰ میلیون شاخه گل بریده زینتی خبر داد و بیان داشت: کسب رتبه‌های اول تا سوم کشوری در تولید گیاهان زینتی مختلف طی ده ماه گذشته با ۱۱ درصد رشد نسبت به دوره قبل محقق شده است.

وی با اشاره به ثبت یک سنت زیبای مردمی در فهرست میراث معنوی گفت: ارسال ۸ هزار شاخه نرگس از سوی مردم بهبهان برای بارگاه امام رضا (ع) مصداقی از ولایتمداری مردم خوزستان است که در فهرست میراث معنوی ثبت شده است.

موالی‌زاده به آمار صادرات خرما اشاره کرد و عنوان کرد: صادرات خرما طی ده ماه گذشته نسبت به دوره قبل ۴ درصد افزایش داشته است.

وی تولید شکر را ۸۵۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: ۶۷۰ هزار تن شکر مربوط به بخش نیشکر و ۱۸۰ هزار تن مربوط به بخش چغندر قند است.

استاندار خوزستان از دستاوردهای ملی استان خبر داد و افزود: رتبه اول اجرای طرح زراعت چوب با مساحت ۱۲ هزار هکتار طی ۱۰ ماه گذشته با ۵۰ درصد افزایش نسبت به دوره قبل کسب شده است.

وی ادامه داد: رتبه اول تولید ذرت با میزان ۳۸۰ هزار تن و رتبه اول تولید و خرید تضمینی دانه روغنی کلزا به میزان ۷۶ هزار و ۶۰۰ تن نیز به دست آمده است.

موالی‌زاده با اشاره به شرایط سخت خشکسالی تأکید کرد: این موفقیت‌ها در شرایط خشکسالی محقق شده که نشان‌دهنده مدیریت صحیح کشاورزان و همراهی دست‌اندرکاران است.

وی به موفقیت در تولید گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: رتبه اول تولید گیاهان دارویی به میزان ۳۷ هزار تن طی ۱۰ ماه گذشته با ۱۲ درصد افزایش نسبت به دوره قبل کسب شده است.

استاندار خوزستان به موضوع مدیریت تنش آبی اشاره کرد و بیان داشت: طی چند ماه گذشته حدود ۳۰ جلسه مدیریت تنش آبی برگزار و برای هر شهرستان قرارگاه ویژه‌ای تشکیل شده است تا آب مورد نیاز به‌ویژه برای نخیلات و دام‌های سنگین تأمین شود.

موالی‌زاده گفت: خوزستان با بزرگ‌ترین اقتصاد دولتی کشور، نیازمند تقویت بخش خصوصی برای رسیدن به رشد و توسعه واقعی است.

وی با اشاره به عملکرد ۱۰ ماه گذشته افزود: طی این مدت ۳۴۷ فقره پروانه بهره‌برداری با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری صادر شده است.

استاندار خوزستان ادامه داد: صدور ۸۳ هزار مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها، موجب قرارگیری استان در گروه استان‌های دارای عملکرد مطلوب در صدور به موقع مجوزها شده است.

موالی‌زاده با اعلام کسب رتبه اول جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد: حجم ۵.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در ۱۰ ماه گذشته، نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به فضای کسب‌وکار استان است.

وی از تکمیل چهار زنجیره اصلی صنعتی خبر داد و گفت: در حال حاضر بسترسازی برای تکمیل زنجیره‌های فولاد، پتروشیمی، صنایع سلولزی و صنایع غذایی در دست اجراست.

استاندار خوزستان افزود: آماده‌سازی بستر لازم برای فعالیت پالایشگاه‌های صنعتی با ظرفیت ۲۰ تا ۵۰ هزار بشکه در روز با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد.

موالی‌زاده از مطالعه و آماده‌سازی ۲۴۰ طرح سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: این طرح‌ها برای ارائه و معرفی به سرمایه‌گذاران آماده شده است.

وی با اشاره به اخذ مجوز تأسیس سه شهرک صنعتی تخصصی گفت: طراحی شهرک‌های صنعتی و کشاورزی تخصصی با رویکرد تقاضامحور و تکمیل زنجیره ارزش تا ۵۰ درصد پیشرفت دارد.

استاندار خوزستان افزود: ایجاد شهرک‌های تخصصی با ارتباطات منطقی بین واحدها، می‌تواند تحولی در عرصه صنعت و کشاورزی استان ایجاد کند.

موالی‌زاده از صدور ۴۵۰ پروانه بهره‌برداری و ایجاد ۱۴ هزار فرصت شغلی خبر داد و گفت: این موفقیت‌ها گام مهمی در راستای تحقق شعار سال یعنی تولید و سرمایه‌گذاری است.

وی از انعقاد ۱۴۰ قرارداد سرمایه‌گذاری صنعتی جدید در شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: همچنین ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی و گردشگری در بندر امام اختصاص یافته است.

استاندار خوزستان با اشاره به تفویض اختیارات از سوی دولت گفت: تسهیلات ۱۱.۵ هزار میلیارد تومانی در جریان سفر رئیس‌جمهور برای حمایت از سرمایه‌گذاران ابلاغ شده است.

موالی‌زاده بر لزوم اصلاح سازوکارهای بانکی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها باید با توسعه استان گره بخورند و محدودیت‌های اعطای تسهیلات را کاهش دهند.

وی خطاب به بانک‌ها افزود: سرمایه‌های مردمی در استان باید صرف توسعه خود استان شود و هر بانکی که خارج از استان سرمایه‌گذاری کند، از حمایت‌های استانی محروم خواهد شد.

استاندار خوزستان بر بازگرداندن حساب‌های شرکت‌های بزرگ به استان تأکید کرد و گفت: تمام واحدهای تولیدی باید دفاتر مالیاتی، بیمه و بانکی خود را به استان منتقل کنند.

موالی‌زاده بر ضرورت استفاده صنایع از آب‌های نامتعارف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: شرکت‌ها موظف به استفاده از سیستم‌های بازچرخانی آب و تأمین انرژی نیروگاه‌های خود هستند.

وی با بیان اینکه سفرهای استانی را برای حل مشکلات مردم ادامه خواهد داد، افزود: دوست دارم وقت کافی داشته باشم و در شهرستان‌ها بمانم، شب آنجا بخوابم، کنار مردم باشم و شرایط آن شهرستان را احساس کنم و پای درد دل مردم بنشینم.

استاندار خوزستان با اشاره به چالش‌های متعدد استان تأکید کرد: باید تلاش کنیم مشکلات مردم از بیکاری جوانان گرفته تا تورم و مشکلات بهداشت و آب را کاهش دهیم و تا جایی که می‌توانیم رفع کنیم.

موالی‌زاده در پاسخ به سوالی درباره انتقال آب از خوزستان گفت: من نمی‌توانم به عنوان خادم مردم، موافقت کنم با اینکه آب به خارج از استان منتقل شود؛ این را در جاهای مختلف مطرح کرده‌ام و استدلالم فنی است.

وی با اشاره به کاهش آورده آبی استان خاطرنشان کرد: شرایط موجودی آب ما نسبت به گذشته فرق کرده و موجودی بانک آب ما کمتر شده است؛ وقتی آورد آب ما کاهش پیدا کرده، دیگر منطقی وجود ندارد که بر اساس مطالعات گذشته، آب به خارج از استان منتقل شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی نیز این موضع را مطرح کرده، تصریح کرد: در هیچ حوضه‌ای با انتقال آب به خارج از استان موافق نیستم و این موضوع را با استدلال‌های فنی دنبال می‌کنم.

وی افزود: ممکن است استدلال شود که در سال‌های گذشته مطالعه‌ای انجام شده، اما آن مطالعات مربوط به ۶ سال پیش است و اکنون نمی‌توان به آن استناد کرد.

موالی‌زاده با تأکید بر لزوم مدیریت دقیق منابع آبی گفت: حوضه‌های کارون بزرگ، کرخه، مارون و جراحی باید به دقت مدیریت شوند؛ این آب برای شرب، کشاورزی و سایر نیازها ضروری است و با توجه به خشکسالی‌ها باید دقت کنیم که این آب به خوبی مدیریت شود.

پیگیری برای آتش‌سوزی هورالعظیم

وی علت اصلی آلودگی هوای اخیر خوزستان را آتش‌سوزی نیزارها در بخش عراقی هورالعظیم دانست و حل پایانی این معضل را منوط به دیپلماسی برای رهاسازی آب از سمت ترکیه عنوان کرد.

موالی‌زاده گفت: مطالعه و گفت‌وگو با مسئولان مربوطه از جمله مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان نشان می‌دهد که علاج کار دیپلماسی است و باید آب از سمت ترکیه رهاسازی شود تا به سمت عراق و نهایتاً کشور ما جریان یابد.

استاندار خوزستان با اشاره به تأثیر مستقیم این پدیده بر زندگی مردم افزود: متأسفانه شب‌ها به دلیل تغییر جهت وزش باد، چندین شهر از جمله کلانشهر اهواز تحت تأثیر آلودگی قرار می‌گیرند که ناچار به اعمال محدودیت‌های کاری، تعطیلی و دورکاری هستند.

وی پروژه‌های کلان سدسازی ترکیه را عامل اصلی بروز این مشکل خواند و تأکید کرد: پروژه‌های گاپ و داپ ترکیه از جمله سدهای آتاتورک و ایلیسو با حجم عظیم ذخیره آب، باعث کاهش شدید آب رودخانه‌های دجله و فرات شده و اثرات آن به هورالعظیم و سپس به ما می‌رسد.

موالی‌زاده در توصیف وضعیت کنونی هورالعظیم بیان داشت: دوسوم این تالاب در خاک عراق و یک‌سوم آن در خاک ایران قرار دارد که در نتیجه خشکی، گاز متان تولید شده و نیزارها دچار خودسوزی می‌شوند.

وی از پیگیری‌های جدی استانی و بین‌المللی برای حل این معضل خبر داد و گفت: نامه‌های متعددی نوشته‌ام و شخصاً با وزیر و معاون وزیر کشور عراق در حاشیه اجلاس سه‌گانه تهران و همچنین در نقطه صفر مرزی گفت‌وگو کرده‌ام.

استاندار خوزستان با اشاره به اقدام عملی هواپیمای آب‌پاش افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده، هواپیمای ایلوشین به منطقه اعزام شد که خودم نیز سوار آن شدم و از نزدیک شاهد حجم عظیم دود ناشی از آتش‌سوزی بودم.

وی خاطرنشان کرد: در ۹۰ درصد موارد جهت باد به سمت ایران است و این دود شهرهای هویزه، دشت آزادگان، بستان، سوسنگرد، حمیدیه، اهواز و حومه را تحت تأثیر قرار می‌دهد که به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

موالی‌زاده در پاسخ به پیشنهاد عراق برای رهاسازی آب از سد کرخه گفت: ما در کرخه آبی برای رهاسازی به سمت عراق نداریم و حل این مشکل نیازمند دیپلماسی منطقه‌ای است، همان‌گونه که برای معضل ریزگردها نیز دولت تصویب کرد که همکاری منطقه‌ای شکل گیرد.

وی از پیگیری برای بازگشت مجدد هواپیمای آب‌پاش خبر داد و بیان کرد: این هواپیما هر بار ۴۰ هزار لیتر آب می‌پاشد، اما پهناوری منطقه و پراکندگی کانون‌های آتش‌سوزی، کار را سخت می‌کند.

استاندار خوزستان با اشاره به معضل مشعل‌های نفتی (فلرها) افزود: با مسئولان شرکت نفت گفت‌وگو کرده‌ام و قول داده‌اند که تا پایان سال ۱۴۰۵ این مشعل‌ها جمع‌آوری شوند. این موضوع نیز علاوه بر آلودگی، اتلاف یک سرمایه ملی است.

استاندار خوزستان به همدلی در استان اشاره کرد و گفت: این همدلی را در دوران جنگ ۱۲ روزه دیدید که انصافاً مردم خوزستان حماسه‌آفرینی کردند و همه مسئولان و مردم در کنار هم بودند.

وی با اشاره به تشکیل ۱۱ کارگروه تخصصی در آن دوران افزود: از ارتش و سپاه و بسیج و سربازان گمنام امام زمان و نیروهای انتظامی و مرزبانی و پدافند همه و همه در کنار هم بودند و مردم با چه روحیه خوبی این دوره جنگ را در واقع خودشان مدیریت کردند.

موالی‌زاده این رویداد را نمونه‌ای بارز از همدلی خوزستان خواند و بیان داشت: جنگ ۱۲ روزه به‌خوبی نشان داد که خوزستان همدل است.

استاندار خوزستان در پایان ابراز امیدواری کرد: همه در کنار هم هستیم و ان‌شاءالله همه خوزستان تلاش می‌کنیم تا شرایط بهتری برای مردم عزیزمان فراهم کرده و خوزستان را در جایگاه شایسته‌اش قرار دهیم.