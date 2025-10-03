به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی پنجشنبه شب در نشست با سرپرست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با اشاره به تولیدات و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های شیلاتی به‌ویژه آبزی‌پروری، استفاده از فناوری‌های نوین و دانش روز را در توسعه این صنعت ضروری دانست و گفت: امیدواریم با همگرایی بیشتر دو دستگاه و تداوم عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه تسهیل و تسریع صدور مجوزها، همچنین بهره‌گیری از توان علمی و فنی متخصصان عضو این سازمان، بتوانیم گام‌های موثرتری در رفع موانع موجود و ارتقای جایگاه آبزی‌پروری استان برداریم.

مدیرکل شیلات استان بوشهر ضمن تقدیر از فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه اقتصاد دریا محور، بر اهمیت نقش کارشناسان متخصص در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: اداره کل شیلات استان بوشهر از هر اقدامی که منجر به حمایت از سرمایه‌گذاران، توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری در بخش آبزی‌پروری شود، پشتیبانی خواهد کرد.

در پایان این نشست، خسرو درویشی سرپرست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر با تقدیر از فعالیت‌های توسعه‌ای صورت‌گرفته در حوزه شیلات، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر آمادگی دارد با تسریع در روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از توانمندی‌های حرفه‌ای کارشناسان و متخصصان عضو سازمان، مسیر توسعه پایدار در حوزه آبزی‌پروری را هموار سازد.