به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی صبح سه شنبه در نشست فصلی انجمن سواد رسانه ضمن تبریک دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیر، این عید بزرگ را نه یک جشن صرف، بلکه آغاز مسئولیتی همراه با بصیرت، دشمنشناسی و شناخت شمر و معاویه زمانه دانست و خطاب به اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی گفت: شما در استان، محور هدایت جنگ رسانهای و مقابله با شبهات دشمن برای حفظ اذهان جوانان هستید.
وی با اشاره به وظیفه ذاتی خبرنگاران و اهالی رسانه در تراز انقلاب اسلامی، خواستار تبیین دو بال اصلی امت اسلامی یعنی غدیر و شهادت شد و تصریح کرد: ما نمیتوانیم ادعای غدیری و امام زمانی بودن داشته باشیم و چشم خود را بر جنایات رژیم صهیونیستی کودککش ببندیم؛ رژیمی که با خوی وحشی خود خیال میکند میتواند با شهادت زنان، کودکان و فرماندهان، مانع ظهور منجی عالم بشریت شود.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان با تأکید بر میراث داری انقلاب اسلامی از عاشورای حسینی و مکتب حاج قاسم سلیمانی، خاطرنشان کرد: حاج قاسم فرمود ما ملت امام حسینیم، شکستناپذیر. اگر قرار بود تسلیم شویم، در همان جنگ سخت تسلیم شده بودیم. اما شهادت در مکتب اباعبدالله پایان راه نیست بلکه آغاز راه است.
وی با یادآوری فتنه ۸۸ و جمله معروف امام خامنهای درباره «عماران کجا هستند؟»، پرسش کلیدی خود را از فعالان رسانهای اینگونه مطرح کرد که اگر بخواهیم برای عمار زمانه مترادفی به کار ببریم، کدام عنصر رسانه میتواند عمار بهتری باشد؟ خبرنگار، فیلمساز یا تهیهکننده؟، افزود: هر کدام که همافزا باشد و در راستای مبعوث کردن مردم گام بردارد. اما عماران ولایت از همه مهمتر هستند.
سردار زارع کمالی با انتقاد از رویکرد صرفاً پدافندی در فضای مجازی، تأکید کرد: در صورتی که بخواهیم در عرصه جنگ رسانه موفق شویم، نباید منفعلانه عمل کنیم؛ پاسخ به شبهات یک قضیه است، اما حمله به دشمن اصل موضوع است. اگر دشمن شبههای ایجاد کرد و ما فقط پاسخ دهیم، دشمن موفق شده اثر خود را گذاشته است. ما باید در این عرصه آفندی عمل کنیم و نقشههای شوم استکبار را دهگام جلوتر کشف و روایت کنیم.
وی با اشاره به درخواست بهحق مردم مبنی بر اینکه چرا باید دشمن بزند و ما پاسخ دهیم، خواستار روایت پیشدستانه و جهاد تبیین تهاجمی توسط اصحاب رسانه شد.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان در پایان ضمن تقدیر از زحمات فعالان رسانهای و سواد رسانهای استان، گفت: شما در کنار جهاد کبیر مردم، مسئولیت سنگینی دارید به امید خدا با همدلی بتوانیم در مسیر نورانی شهدا و امامین انقلاب گام برداریم.
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