زلزله در ۱۰ شهرستان اصفهان احساس شد

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع زلزله به بزرگی۵ و ۳ دهم در مقیاس ریشتر ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه بامداد امروز درشمال شرق زواره شهرستان اردستان در استان اصفهان در عمق ۱۰ کیلومتری زمین احساس شد.

وی افزود: ۱۲ تیم ارزیاب به مناطق اطراف و روستاها برای ارزیابی خسارات احتمالی اعزام شدند.

یک پس لرزه به بزرگی ۳ و یکدهم در مقیاس ریشتر ساعت ۱۲ و ۲۳ دقیقه در همان کانون گزارش شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: این زلزله در ۱۰ شهرستان از جمله اصفهان به صورت تکان و لرزه در ساختمان‌ها احساس شد.

وی گفت: این زلزله همچنین در استان‌های قم و تهران احساس شده است.