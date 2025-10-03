پناهیان: ایرانی ترین مراسم عزاداری آئین سنتی مذهبی قالیشویان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان صبح جمعه در مراسم سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان با اشاره به فرارسیدن جمعه دوم مهرماه و برگزاری مراسم جهانی قالیشویان اظهار کرد: این مراسم یک آئین عادی نیست بلکه یک مراسم کهن و اصیل است که قدمتی بسیار دارد.

وی با بیان اینکه این مراسم با بسیار از آئین های مذهبی دیگر متفاوت است، ابراز کرد: حضرت علی بن باقر (ع) فرزند بلافصل امام محمدباقر (ع) بود که به دعوت مردم منطقه کاشان و با درخواست آنها برای ارشاد و راهنمایی مردم به این منطقه روانه شد و در نهایت در مشهد اردهال کاشان به شهادت رسید.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه حضرت علی بن باقر (ع) مظلومانه به شهادت رسید، تصریح کرد: به باور بسیاری شهادت آن حضرت شباهت بسیاری به شهادت جد بزرگوارش امام حسین (ع) داشت.

وی با بیان اینکه مردم کاشان بیش از یک هزار و ۳۰۰ سال پیش از امام معصوم درخواست کردند فردی را برای ارشاد آنها به منطقه کاشان روانه کند، خاطرنشان کرد: امام محمد باقر (ع) هم فرزند خود را برای این مهم انتخاب و روانه منطقه کاشان کرد که این موضوع نشان می دهد که امام معصوم برای مردم منطقه ارزش قائل بودند.

حجت الاسلام والمسلمین پناهیان تاکید کرد: یکی از ویژگی های مهم حضرت علی بن باقر (ع) این بود که با درخواست مردم منطقه روانه این دیار شد در حالیکه بزرگوارانی همچون حضرت معصومه (س) یا حضرت شاهچراغ (ع) اینگونه نبوده است.

وی با اشاره به اینکه حضرت علی بن باقر (ع) اولین سفیر ولایت در ایران بوده و اولین نماز جمعه ایران در منطقه کاشان به امامت ایشان برپا شد، گفت: ریشه ولایت فقیه و حوزه علمیه و مرجعیت در اینجاست و بسیاری از افراد و بزرگان به حضرت علی بن باقر (ع) تمسک می جویند.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه شناسنامه تشیع صادره از مشهد اردهال کاشان است، افزود: تاریخ تولد و هویت مراسم عزاداری در ایران مراسم سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان است.

وی با بیان اینکه ایرانی ترین مراسم عزاداری در ایران مراسم سنتی و مذهبی قالیشویان است، تاکید کرد: بر این مبنا لازم است تمام هیئات مذهبی و مردم حضوری پرشور و گسترده در این مراسم داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین پناهیان با بیان اینکه باید نسبت به این امامزاده واجب التعظیم بیش از پیش توجه داشته باشیم، گفت: از مردم منطقه کاشان که نسل در نسل نسبت به پاسداشت این مراسم تلاش می کنند باید تشکر کرد.

وی با اشاره به اینکه امام رضا (ع) منطقه اردهال را مبارک نامید، افزود: هویت دینی ما از این منطقه نشات گرفته است و باید مسئولین و مدیران کشور اهتمام جدی به توسعه و آبادانی این منطقه داشته باشند.