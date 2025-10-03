  1. استانها
  2. مازندران
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

برخورد ام وی ام و ۲۰۶ در محور هراز ۵ مصدوم برجا گذاشت

برخورد ام وی ام و ۲۰۶ در محور هراز ۵ مصدوم برجا گذاشت

آمل - برخورد دو خودرو ام وی ام و پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۸۳ محور هراز حوالی بندکنار منجر به مصدومیت ۵ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخورد دو خودرو ام وی ام و پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۸۳ محور هراز حوالی بندکنار منجر به مصدومیت ۵ نفر شد. تیم‌های امدادی هلال‌احمر و اورژانس به سرعت در محل حاضر شده و مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند.

برخورد یک دستگاه خودروی ام وی ام با خودروی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۸۳ محور هراز در منطقه بندکنار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اعلام شد.

بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات گزنک به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. در این سانحه، ۵ نفر مصدوم شدند که از این تعداد یک نفر توسط عوامل هلال‌احمر و چهار نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد خبر 6609860

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها