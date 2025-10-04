خبرگزاری مهر_ مجله مهر: با فرا رسیدن مهرماه دقیقاً سال ۱۴۰۴ به دو نیم تقسیم شد و پاییز با تمام شدن شهریور ورود رسمی خودش را به تقویمها اعلام کرد. با وجود بازگشایی مدارس و فروکش کردن نسبی دما اما همچنان خبر چندانی از آب و هوای پاییزی نیست. کولرها هنوز کمابیش در نقاط مختلف کشور مشغول کارند و طبق اخبار و هشدارهای هواشناسی انگار همچنان باید آسمان و زمین ایران در انتظار باران بماند تاجایی که رسماً در این هفته ضمن خبر پیش رو داشتن یک پاییز بیباران، اعلام شد: «ذخایر آبی کشور در سال جاری حدود ۴۰ درصد کمتر از سال گذشته است که این کاهش نشاندهنده یک خشکسالی برجسته است.» اما اگر نگاهی به اخبار خبرگزاریها بزنید و سری به شبکههای اجتماعی، متوجه خواهید شد که مهر با اتفاقات مهم و قابل توجهی در کشورمان آغاز شده و هم اکنون در جریان است. رویدادهایی حائز اهمیت که همه جوره حواشی زیادی با خود به همراه دارند از مناسبات بین المللی ایران درغرب گرفته تا تقویت قوای نظامی کشورهای مختلف و زمینلرزهای که چند استان کشور را با خود درگیر کرد.
آغاز پاییز، پایان خاموشیها
شاید یکی از خبرهای مثبت طی هفتهای که پشت سرگذاشتیم اعلام رسمی پایان خاموشیها و قطعی برق در کشور بود. با توجه به اینکه مردم در تابستان داغی که گذشت با توجه به کمبود ذخایر انرژی متاسفانه در ساعاتی از روز به قطعی برق به چشم یک معضل وعادت نگاه میکردند اما با خنک شدن هوا و فرارسیدن پاییز کمتر با این مشکل مواجهه شدند؛ تا اینکه سرانجام معاون هماهنگی توزیع شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) اعلام که با کاهش محسوس دما و افت بیش از ۳۰ هزار مگاواتی اوج مصرف برق، خاموشیهای خانگی که از آبان سال گذشته آغاز و در تابستان به اوج خود رسیده بود، متوقف شد. این مسئول در ادامه گفته بود: «هرچند این موضوع خبر خوشی برای مردم است، اما استمرار مدیریت مصرف برای پایداری شبکه و توسعه زیرساختهای تولید برق همچنان شرط اساسی برای جلوگیری از بازگشت خاموشیهاست.»
ماشهای که تنها صدای مهیب دارد
شاید یکی از پربحثترین و چالش برانگیزترین خبرهای تابستان خبرهای پیرامون فعال شدن مکانیسم ماشه و اسنپ بک بود، خبری که اروپاییها اعلام کرده بودند با تمام شدن مهلتی که در قرارداد اعلام شده آن را میتوانند فعال و تحریمهای علیه کشورمان را برگردانند تا اینکه سرانجام در ۲۷ سپتامبر و ۵ مهرماه اسنپ بک فعال و تحریمهای سازمان ملل نسبت به ایران بازگردانده شد این موضوع در حالی اعلام شد که امریکا به عنوان اولین و بزرگترین نقض کننده برجام هرگز تنبیه نشد و قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تعویق ۶ ماهه تحریمها علیه ایران هم رأی نیاورد. با این حال کارشناسان حوزه اقتصاد با فعال شدن مکانیسم ماشه همچنان معتقد بودند که مکانیسم ماشه در جریان اقتصاد ایران بیشتر از تاثیر اقتصادی تاثیر روانی خواهد داشت که باعث میشود بر نرخ ارز و طلا تاثیرهای قابل توجهی بگذارد.
تهران پایتخت میماند؟
حال سالهای سال است که هر از چندگاهی اخباری مبنی بر جا به جایی پایتخت از تهران به شهرهای مختلف مطرح میشود که مورد بحث و سوالهای زیادی قرار میگیرد. این خبر با سفر پزشکیان به هرمزگان و مطرح کردن آن توسط رئیس جمهور ایران مجدداً مورد بحث قرار گرفت و داغ شد او در نشست با فعالان اقتصادی هرمزگان اعلام کرد: «نظر من این است که پایتخت را به سمت خلیج فارس منتقل کنیم… امروز دیگر قدرت انتخابی در کار نیست؛ مجبور به انجام این کار هستیم؛ با ادامه این روند مشکل پیدا خواهیم کرد… منابع آب هر روز کمتر میشوند، موضوع فرونشست زمین هم این روزها وجود دارد… در برخی نقاط تهران این فرونشست به ٣٠ سانتیمتر میرسد.» ولی در واکنش به این صحبتها بود که برخی از کارشناسان در حوزه مدیریت منابع آبی اعلام کردند که انتقال پایتخت از تهران تنها ۵ درصد از مشکلات آبی کشور را حل خواهد کرد.
باختهای تلخ استقلال و احتمال تغییر سرمربی
عجیبترین تیم فوتبال امسال قطعاً تیم استقلال است. تیمی که با صرف هزینههای نجومی اما نتایج ناامیدکننده و غم انگیزی را در کارنامه مسابقات خود رقم میزند تا جایی که ورزشی نویسان کشورمان با تیترهایی نظیر «هزینههای میلیون دلاری برای بردن آبروی استقلال» به انتقاد از این تیم تاریخی ایرانی حرف میزنند. برای همین یکی از خبرهای برجسته ورزشی در هفتهای که گذشت به این باشگاه مربوط می شد تا اینکه بعد از باخت استقلال مقابل تیم بحرینی در ورزشگاه خودمان سرمربی تیم فوتبال استقلال بعد از باختهای سنگین در لیگ قهرمانان آسیا این تیم را قعرنشین گروه خود کرد و بعد از بازی مقابل بحرین از محل نشست خبری رفت و حتی برخی از شایعات کنارهگیری ساپینتو از سرمربیگری استقلال و تماس با فرهاد مجیدی حرف زدند.
زمین لرزه در قلب ایران و بدون خسارت جانی
اما هفته دوم مهر ماه، آخر هفته خود را پرهیجان تمام کرد تاجایی که در حوالی بامداد روز جمعه مردم اصفهان، تهران، قم و یزد یک زمین لرزه را در قلب کشور احساس کردند. اتفاقی که مرکز آن در زواره اصفهان با قدرت ۵.۳ ریشتر در ۱۰ کیلومتری عمق زمین اعلام شد و مردم در استانهای مختلف نیز آن را احساس کردند. زلزلهای که به لطف پروردگار خوشبختانه هیچ خسارت جانی با خود به همراه نداشت.
