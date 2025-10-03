به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر در سخنانی با اشاره به پیشینه تمدنی و فرهنگ غنی مردم این دیار که قدمتی ۶۴ هزارساله دارد، بر لزوم حفظ این میراث‌فرهنگی و درعین‌حال برچیدن رسوم غلط و خطرآفرین تأکید کرد.

وی با ابراز تأسف از تداوم سنت ناپسند تیراندازی در برخی مراسم‌های عروسی و عزا، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که این اقدامات گاهی موجبات خسران جانی و مرگ افراد می‌شود و خانواده‌ها را عزادار می‌کند، یا صدمات جسمی غیرقابل‌جبرانی به جا می‌گذارد.

فرمانده انتظامی لرستان، تأکید کرد: انتظار می‌رود با ورود قاطع بزرگان، ریش‌سفیدان، خانواده‌ها و افراد متنفذان محلی، این رسم غلط که منجر به داغدار شدن خانواده‌ها و ایجاد ناامنی می‌شود، برای همیشه برچیده شود.

سردار هاشمی فر با اشاره به جنبه قانونی موضوع، صریحاً هشدار داد: استفاده از سلاح‌های مجاز و غیرمجاز برابر قانون جرم محسوب می‌شود، پلیس با قاطعیت تمام، ضمن برخورد بدون اغماض با عاملان این‌گونه هنجارشکنی‌ها و تیراندازی‌ها، برای صاحبان و برگزارکنندگان مراسم نیز تشکیل پرونده قضایی انجام خواهد داد.