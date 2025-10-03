به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد نصیر کوهزادی در سخنانی، اظهار داشت: در بازدیدهای نوبتی و دقیق از صنوف مختلف، واحد صنفی رستوران سنتی که اقدام به برگزاری مراسمهای هنجارشکنانه و غیرقانونی کرده بود، شناسایی و به دلیل تخلفات متعدد شامل نقض قوانین اماکن عمومی، با هماهنگی قضائی، بلافاصله پلمب شد.
وی افزود: متأسفانه در این مراسم غیرمجاز، درگیریهای منجر به ضربوجرح با چاقو میان طرفین رخ داد که باتوجهبه اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی، پرونده قضائی برای متخلفان تشکیل و مراحل قانونی پیگیری میشود.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین صنفی و اماکن عمومی، بیان داشت: اینگونه رفتارهای غیرقانونی و هنجارشکنانه علاوه بر ایجاد سلب آسایش مردم، آسیبهای جبرانناپذیری به جامعه و حیثیت صنوف سالم وارد میکند. از همه دارندگان پروانه کسب و شهروندان گرامی درخواست میشود ضمن احترام به قوانین و مقررات، هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرمجاز را به پلیس اطلاع دهند.
سرگرد کوهزادی، گفت: پلیس نظارت بر اماکن عمومی با جدیت و قاطعیت با هرگونه تخلف و بینظمی برخورد خواهد کرد تا امنیت و آرامش شهروندان به بهترین نحو حفظ شود.
