۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

۱۲۹ مصدوم و ۲ فوتی؛ آمار حوادث سقوط از درخت گردو در همدان

همدان- سرپرست اورژانس همدان از ارائه خدمات درمانی به ۱۲۹ مصدوم حادثه سقوط از درخت گردو در فصل برداشت خبر داد و نسبت به استفاده از تجهیزات ایمنی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شکوهی با اشاره به ارائه خدمات درمانی به ۱۲۹ مصدوم حادثه سقوط از درخت گردو در باغات این استان طی فصل برداشت اظهار کرد: در بازه زمانی ۱۵ شهریور تا ۱۰ مهرماه، همزمان با فصل برداشت گردو در نقاط مختلف استان، اورژانس ۱۱۵ با حجم بالایی از مأموریت‌های سقوط از درخت مواجه شد.

وی افزود: در این مدت، ۱۲۹ نفر دچار مصدومیت شدند که متأسفانه دو نفر جان خود را از دست دادند.

سرپرست مرکز اورژانس و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان خاطرنشان کرد: شهرستان تویسرکان با ۶۳ مصدوم در صدر آمارها قرار دارد و پس از آن، شهرستان‌های همدان با ۲۶ نفر، ملایر با ۲۱ نفر، نهاوند با ۱۳ نفر، و رزن و بهار هرکدام با ۲ نفر مصدوم، بیشترین موارد ثبت‌شده را داشته‌اند.

شکوهی با بیان اینکه تیم‌های درمانی اورژانس با حضور به‌موقع در محل حوادث، اقدامات درمانی اولیه را انجام دادند، گفت: شهروندان به‌ویژه کشاورزان و باغداران، باید در فصل برداشت از تجهیزات استاندارد استفاده کنند و در صورت وقوع حادثه، تا رسیدن نیروهای امدادی از جابه‌جایی مصدوم خودداری کنند.

