اختصاص ۳۰۹ میلیارد تومان برای توسعه و تجهیز مدارس جنوب استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: با پیگیری‌های حجت‌الاسلام موسی احمدی، نماینده مردم شهرستان‌های دیر، جم، عسلویه و کنگان در مجلس شورای اسلامی و سفیر مدرسه‌سازی استان بوشهر، مبلغ ۳۰۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات نفت به توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی و تجهیز مدارس اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه این رقم بیشترین سهم اعتباری اداره‌کل از محل منابع نفتی در سال جاری است، افزود: تخصیص این منابع موجب تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی و تجهیز مدارس می‌شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها به‌طور مستقیم باعث بهبود کیفیت آموزشی و رشد سرانه فضای آموزشی در شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه خواهد شد.

احمدی در پایان با قدردانی از حمایت‌های همه‌جانبه و بی‌دریغ دکتر شیخ موسی احمدی، سفیر مدرسه‌سازی استان بوشهر گفت: این همراهی و تلاش‌های مداوم ایشان نقش بسزایی در ارتقای زیرساخت‌های آموزشی جنوب استان داشته و مسیر توسعه مدرسه‌سازی را هموار کرده است.