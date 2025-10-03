امام جمعه دشتستان: کاروان صمود صدای وجدان بیدار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح در خطبه های این هفته نماز جمعه برازجان با تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) ، بانویی که با هجرتی الهی، قم را به حرم اهل‌بیت تبدیل کرد و با مرقد نورانی‌اش، این شهر را مأمن علم، ایمان و انتظار ساخت.

امام جمعه دشتستان افزود: حضرت معصومه (س) دختر امام کاظم (ع) و خواهر امام رضا (ع)، نمونه‌ای از ایمان، علم، عفاف و ولایت‌مداری بود، امام صادق (ع) سال‌ها پیش از ولادت ایشان فرمود: «اِنَّ لِلّهِ حَرَماً وَ هُوَ مَکَّةُ، وَ لِرَسُولِهِ حَرَماً وَ هُوَ الْمَدِینَةُ، وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَرَماً وَ هُوَ الْکُوفَةُ، وَ إِنَّ لَنَا حَرَماً وَ هُوَ قُم، سَتُدْفَنُ فِیهَا امْرَأَةٌ مِنْ وُلْدِی تُسَمَّی فَاطِمَةُ...»

وی یادآور شد: قم، به برکت وجود ایشان، پایگاه نشر معارف اهل‌بیت شد و امروز حوزه‌های علمیه، مراکز فرهنگی و جریان‌های انقلابی، همه از نور آن حرم الهی بهره‌مندند.

۱۳ مهر هفته نیروی انتظامی

امام جمعه دشتستان با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های خالصانه و مجاهدت‌های شبانه‌ روزی فرماندهان و مأموران این نهاد انقلابی و مردمی تقدیرکرد و افزود: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نماد اقتدار، نظم، امنیت و خدمتگزاری به مردم است و نقش مهمی در صیانت از ارزش‌های اسلامی، مقابله با ناامنی‌ها و حفظ آرامش اجتماعی ایفا می‌کند.

وی یادآور شد: امروز امنیت کشور، مرهون خون شهدا، صبر خانواده‌های ایثارگر، و تلاش بی‌وقفه نیروهایی است که در مرزها، جاده‌ها، شهرها و روستاها، حافظ جان، مال و حیثیت مردم‌اند.

مقاومت؛ تنها راه اصیل برای تحقق آرمان فلسطین

حجت الاسلام مصلح با اشاره به سالروز حماسه طوفان‌الاقصی گفت: ملت ایران همراه با آزادگان جهان، یاد و پیام مقاومت ملت فلسطین را گرامی می‌دارد.

وی افزود: عملیات طوفان‌الاقصی در ۱۵ مهر ۱۴۰۲، بزرگ‌ترین حمله نظامی تاریخ فلسطین علیه رژیم صهیونیستی بود که با وجود حمایت‌های گسترده آمریکا و غرب، شکست سنگینی بر این رژیم تحمیل کرد.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب این عملیات را «شکست غیرقابل ترمیم» برای اسرائیل دانستند؛ شکستی که نقشه تسلط صهیونیسم بر جهان اسلام را برهم زد و آرمان فلسطین را دوباره در کانون توجه جهانی قرار داد.

وی ادامه داد: مقاومت، تنها راه اصیل و اثرگذار برای تحقق آزادی قدس است،طوفان‌الاقصی نشان داد که با ایمان، ایثار و وحدت، می‌توان در شرایط محاصره و مظلومیت رژیم اشغالگر را به زانو درآورد.

وی گفت: دستاوردهای این حماسه شامل تثبیت حق مقاومت، بیداری جهانی، گسترش گفتمان عدالت‌خواهی و شکل‌گیری پویش‌های مردمی در حمایت از فلسطین است.

امام جمعه دشتستان با اشاره به ۱۶ مهر روز جهانی کودک گفت: در آستانه روز جهانی کودک، یادآور مسئولیت سنگین خانواده‌ها، مربیان، مسئولان و جامعه اسلامی در قبال نسل آینده هستیم.

وی ادامه داد: کودک، امانت الهی و سرمایه تربیتی امت است و تربیت او، پایه‌گذار آینده‌ای سالم، مؤمن و بانشاط خواهد بود.

وی تصریح کرد: اسلام، کرامت کودک را پاس می‌دارد و پیامبر اکرم (ص) با رفتار محبت‌آمیز و احترام‌آمیز با کودکان، الگویی جاودانه برای ما به ‌جا گذاشت، امروز باید بیش از گذشته، به نیازهای روحی، تربیتی، آموزشی و امنیتی کودکان توجه کنیم و آنان را با محبت، اخلاق و ایمان پرورش دهیم.

محکومیت فعال سازی مکانیسم ماشه توسط دولت های غربی

حجت الاسلام مصلح بیان کرد: در روزهایی که ملت عزیز ایران با صبر، بصیرت و مقاومت، در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی ایستاده است، شاهد آن هستیم که برخی دولت‌های غربی، با نادیده گرفتن تعهدات خود در توافق برجام، بار دیگر به ابزار تحریم و تهدید متوسل شده‌اند و مکانیزم ماشه را فعال کرده‌اند؛ اقدامی که نه‌تنها فاقد وجاهت حقوقی است، بلکه نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌شمار می‌رود.

وی گفت: این رفتار، نشان‌دهنده آن است که غرب، به‌جای گفت‌وگو و احترام متقابل، همچنان بر سیاست‌های سلطه‌گرانه و فشار یک‌جانبه پافشاری می‌کند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران، بارها با منطق، استدلال و پایبندی به اصول، مسیر تعامل را گشوده است، طرف‌های غربی با نقض عهد، بدعهدی و تحریم، چهره واقعی خود را آشکار ساخته‌اند.

امام جمعه دشتستان اضافه کرد: ما ضمن محکومیت این اقدام غیرقانونی، از همه ملت‌های آزاده، نخبگان و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم که در برابر این ظلم آشکار سکوت نکنند،تحریم، ابزار فشار بر ملت‌هاست، نه راه‌حل اختلافات و ایران اسلامی، با اتکا به ایمان، وحدت و توان داخلی، این مرحله را نیز با عزت پشت سر خواهد گذاشت.

کاروان صمود و محکومیت رژیم صهیونیستی به‌ سبب محاصره و ربایش کشتی‌ها

امام جمعه دشتستان گفت: کاروان جهانی «صمود»، متشکل از ده‌ها کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه از سوی فعالان بین‌المللی، با هدف شکستن محاصره غزه و رساندن دارو، غذا و پیام همبستگی به مردم مظلوم فلسطین، به ‌سوی سواحل غزه حرکت کرده بود، این کاروان، نماد پایداری و اعتراض جهانی علیه محاصره غیرانسانی رژیم صهیونیستی است اما در اقدامی آشکارا ناقض حقوق بین‌الملل، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی کشتی‌های این کاروان را در آب‌های بین‌المللی محاصره کرده، ارتباط با برخی از آنها را قطع نموده و تعدادی از فعالان حاضر در کشتی‌ها را بازداشت کرده است.

وی با بیان اینکه این اقدام نه ‌تنها تجاوز به حریم بشردوستانه، بلکه مصداق جنایت جنگی و نقض اصل آزادی دریانوردی است،گفت: فعالان حاضر در کاروان اعلام کرده‌اند که مأموریتشان کاملاً انسانی و صلح‌آمیز بوده و حمل دارو و شیر خشک برای کودکان غزه را هدف قرار داده‌اند. تهدید، ربایش و تغییر مسیر اجباری کشتی‌ها به بندر اشدود، نشان‌دهنده ترس رژیم از صدای جهانی عدالت‌خواهی و افشای چهره واقعی آن در برابر افکار عمومی جهان است.

وی گفت: بنابراین کاروان صمود، صدای وجدان بیدار جهانی است و برخورد خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی با آن، بار دیگر ماهیت ضدانسانی و ضدحقوقی این رژیم را آشکار ساخت و محکومیت این اقدام از سوی نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ها و ملت‌های آزاده، ضرورتی فوری و اخلاقی است.