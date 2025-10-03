صفری: مکانیسم ماشه برای متاثر ساختن ایران در جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اصغر صفری در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر اهرم عنوان داشت: هفته نیروی انتظامی را به حافظان امنیت و عدالت تبریک عرض می‌کنم تامین امنیت تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت از مهم‌ترین ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعی و سیاسی است که در کشور ما بخش عمده این وظیفه بر عهده نیروی انتظامی است

امام جمعه اهرم تصریح کرد: نیروی انتظامی پناه دل‌های خائف و ترسان و جان‌هایی است که احساس می‌کنند از سوی یک مجموعه‌ای تهدید می‌شوند وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت اجتماعی است که الحق والانصاف این نیروی خدوم شبانه وروز در عرصه تامین امنیت تلاش می‌کند و شاهد به شهادت رسیدن عزیزان نیروی انتظامی در کوی و برزن و مرزهای کشور عزیزمان هستیم به همه این عزیزان عرض سلام و خسته نباشید داریم و یاد شهدای نیروی انتظامی را گرامی می‌داریم و به ارواح طیبه شهدای نیروی انتظامی سلام و درود می‌فرستیم .

محکومیت فعال کردن مکانیسم ماشه

وی اضافه کرد: محکوم می‌کنیم اقدام سه کشور انگلستان آلمان و فرانسه در فعالسازی مکانیزم ماشه که در راستای فشار بر ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: این اقدام برای متاثر ساختن فضای اجتماعی ایران در جنگ ترکیبی است که هم اکنون با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در جریان است به طور کلی مکانیزم ماشه را می‌توان یک تهدید بالقوه اما قابل مدیریت دانست.

صفری یا آورشد: ایران با اتخاذ یک راهبرد چند لایه شامل دیپلماسی هوشمند توسعه فناوری‌های بومی تقویت توان دفاعی و مدیریت اجتماعی ر سانه‌ای می‌تواند تهدیدهای ناشی از این موضوع را مهار کرده و حتی آن را به فرصتی برای افزایش استقلال تاب آوری و تقویت جایگاه منطقه‌ای خود بدل سازد از این منظر مکانیزم ماشه بیش از آنکه پایان یک مسیر باشد نقطه‌ای برای باز تعریف راهبردهای ایران در نظم نوین جهانی محسوب می‌شود.

امام جمعه موقت اهرم ادامه داد: ایران در دهه‌های اخیر به عنوان یکی از قدرت‌های موثر منطقه و جهان مسیر دشوار اما افتخارآمیزی را طی کرده است این مسیر با تهدیدها؛ تحریم‌ها؛ فشارهای بین‌المللی ؛چالش‌های داخلی همراه بوده اما در عین حال فرصت‌هایی بی‌نظیری برای باز تعریف جایگاه کشور فراهم آورده است

وی افزود: در این میان رهبر معظم انقلاب اسلامی با طرح کلید واژه ایران قوی چهارچوبی نوین برای سیاست گذاری و حرکت ملی ارائه کرده‌اندچار چوبی که افق آینده را روشن می‌سازد و همه ظرفیت‌های کشور را به سوی هدفی مشترک بسیج می‌کند ایران قوی تنها به معنای برخورداری از قدرت نظامی یا اقتصادی نیست بلکه مفهومی ترکیبی و جامع است که ابعاد مختلف اقتصاد، امنیت، فرهنگ، علم ،سیاست، عدالت اجتماعی ،انسجام ملی را در بر می‌گیرد.

صفری خاطر نشان کرد: تحولات جهانی تغییر موازنه قدرت، ظهور فناوری‌های نوین بحران‌های محیط زیستی و جمعیتی رقابت‌های ژئوپلیتیکی همه نشان می‌دهن که تنها کشورهایی توان بقا و پیشرفت دارند که در همه عرصه‌ها قوی باشند در چنین جهانی ایران قوی نه تنها ضامن امنیت و رفاه مردم است بلکه نقش تعیین کننده در شکل‌گیری آینده تمدن اسلامی و نظم بین‌الملل ایفا خواهد کرد.

روز حماسه طوفان الاقصی و روز جهانی حماسه فلسطین

امام جمعه موقت اهرم اضافه کرد: ۱۵ مهر ماه سال روز حماسه طوفان الاقصی و روز جهانی حماسه فلسطین را گرامی می‌دادیم در دومین سالروز حماسه طوفان الاقصی ضمن گرامی‌داشت یاد و نام دو فرمانده بزرگ فلسطین و طراحان اصلی عملیات طوفان الاقصی شهید یحیی سنوار و شهید محمد ضعیف باید خاطرنشان کرد که وقوع این رویداد عظیم تحلیلگران را شگفت زده کرد طوفان و الاقصا یک رویداد استثنایی بود و بزرگترین حمله نظامی به رژیم صهیونیستی در تاریخ درگیری همه اعراب با این رژیم به شمار می‌رود طوفان الاقصی نشان دهنده آغاز دورانی جدید در تاریخ مقاومت است امت اسلامی اگر در مدار منطق مقاومت و مکتب اسلام ناب حرکت کند آزادسازی قدس را انشالله به ارمغان خواهد آورد

وی ادامه داد: در مجموع این حماسه دستاوردهای بسیار مبارکی در عرصه‌های نرم‌افزاری داشت که برخی از این دستاوردها عبارتند از تثبیت حق قانونی حماس و فلسطینیان در انجام عملیات طوفان الاقصی به دلیل ۷۵ سال جنایت رژیم صهیونیستی و عدم حمایت‌ عملی جهانی جهانی سازی مطالبه حق فلسطینیان بیداری جهانی به ویژه نسل جوان و دانشجویان بسط و تثبیت و تعمیق گفتمان مقاومت در لایه‌های جغرافیایی امت اسلام و مستضعفین عالم این دستاوردها در واقع گواهی و شاهدی است بر عزم راسخ و تلاش مستمر برای تحقق فلسطینیان و ایجاد آگاهی جهانی نسبت به وضعیت آنان است.