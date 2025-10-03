زلزله زواره بر تن مسجد هزارساله ترک نشاند؛تغییر محل نماز جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش صبح جمعه در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران شهر زواره از توابع شهرستان اردستان که با هدف بررسی اقدامات انجام‌شده و اجرای طرح‌های کاهش خطر تشکیل شد، گفت: پس از پایان عملیات امداد و نجات و اطمینان از عدم بروز خسارات جانی، تعداد ۹ تیم کارشناسی متشکل از نمایندگان بنیاد مسکن، اداره‌کل میراث فرهنگی، شهرداری، راه و شهرسازی، راهداری، گاز، برق و آب و فاضلاب به شهرها و روستاهای منطقه، از جمله دهستان ریگستان و روستاهای دهنو، باقرآباد، نیرآباد، معین‌آباد، علی‌آباد و جعفرآباد، اعزام شدند تا خسارات وارده را در بخش‌های مسکونی، تاسیسات، ابنیه تاریخی و کشاورزی ارزیابی کنند.

وی افزود: گزارش‌های اولیه و بازدیدهای میدانی تاکنون نشان‌دهنده ایجاد ترک و آسیب در تعدادی از ساختمان‌های مسکونی و بناهای تاریخی این مناطق است.

شیشه‌فروش با اشاره به قدمت بیش از ۱۰۰۰ ساله مساجد جامع زواره و اردستان – که هر دو با مصالح خشت و گل ساخته شده‌اند و محل برگزاری نماز جمعه هستند – و نیز ثبت ۸ پس‌لرزه از زمان وقوع زلزله، گفت: «با هماهنگی امامان جمعه شهرهای زواره و اردستان و به منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی، نماز جمعه این هفته اردستان در مسجد موسی بن جعفر (ع) و نماز جمعه زواره در امامزاده یحیی، که هر دو دارای سازه مقاوم هستند، برگزار خواهد شد.»

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین پس از پایان جلسه، از چند بنای تاریخی شامل مسجد جامع زواره، بنای هشت‌بهشت، بافت فرسوده این شهر، اماکن مسکونی و گلزار مطهر شهدا بازدید کرد. به گفته وی، شهر زواره دارای ۳۴ و نیم هکتار بافت تاریخی و فرسوده و بیش از ۴۳ اثر تاریخی ثبت‌شده است.

شیشه‌فروش تأکید کرد: برآورد دقیق میزان خسارات وارد آمده به ابنیه تاریخی و اماکن مسکونی، پس از تکمیل بازدیدها و جمع‌بندی گزارش‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.