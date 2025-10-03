بامری: هجرت حضرت معصومه به قم نقطه عطف تاریخ اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته سراوان با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی بیان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی در تلاش‌اند با استفاده از ابزارهای فشار اقتصادی، سیاسی و روانی، ملت ایران را خسته و ناامید کنند، اما تجربه‌های گذشته نشان داده است که این ملت قهرمان همواره باصلابت، ایستادگی و بصیرت، نقشه‌های آنان را خنثی کرده است.

امام جمعه سراوان با پرداختن به موضوع موسوم به مکانیزم ماشه خاطرنشان کرد: معنای این مکانیزم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل است؛ تحریم‌هایی که در چارچوب برجام تعلیق شده بود؛ اما امروز با تصمیم کشورهای اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه دوباره در دستور کار قرار گرفته است. این کشورها با چنین اقداماتی در واقع در زمین آمریکا و رژیم صهیونیستی بازی می‌کنند و عملاً سیاست‌های آنان را در شورای امنیت سازمان ملل پیگیری می‌نمایند.

وی با تأکید بر اینکه این تحریم‌ها در برابر حجم عظیم تحریم‌های گذشته، تأثیر جدی و واقعی نخواهد داشت، افزود: دشمنان بیش از آنکه به دنبال اثرگذاری عملی باشند، به دنبال ایجاد جنگ روانی در داخل ایران هستند. آنان با برجسته‌سازی موضوع دلار و طلا، تلاش می‌کنند جامعه را نگران و افکار عمومی را متزلزل سازند، درحالی‌که این تحریم‌ها هنوز حتی اجرایی نشده و هیچ تأثیر واقعی در اقتصاد کشور نداشته است. آنچه این روزها در بازار ارز و طلا مشاهده می‌شود، بیشتر ناشی از رفتارهای هیجانی مردم و دامن‌زدن رسانه‌های دشمن به نگرانی‌های اقتصادی است.

حضرت معصومه الگوی درخشان بانوان ایران

حجت‌الاسلام بامری با اشاره به ایام وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، اظهار کرد: شخصیت والای حضرت معصومه (س) در جهان اسلام جایگاهی ویژه و کم‌نظیر دارد. ایشان الگویی درخشان از ایمان، تقوا، علم و معرفت برای تمام مسلمانان، به‌ویژه زنان مؤمن هستند و نام و یادشان در طول تاریخ مایه افتخار و الهام‌بخش حرکت‌های دینی و فرهنگی بوده است.

وی افزود: هجرت حضرت معصومه (س) به شهر قم، نقطه عطفی در تاریخ ایران و جهان اسلام بود. حضور ایشان در قم، این شهر را به کانون علم و معنویت تبدیل کرد و حرم مطهر ایشان امروز نه‌تنها محل زیارت و توسل میلیون‌ها مسلمان، بلکه پایگاه اصلی نشر معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام در سراسر جهان است. قم به برکت وجود کریمه اهل‌بیت (س) به یکی از مهم‌ترین مراکز علمی، فرهنگی و دینی جهان اسلام بدل شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در بیداری امت اسلامی ایفا می‌کند.

حجت‌الاسلام بامری سپس با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و تحولات جبهه مقاومت، گفت: امروز رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگر در انزوا و نفرت جهانی قرار گرفته است. عملیات طوفان الاقصی به‌عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر، خواب صهیونیست‌ها و حامیان آنان را بر هم زد و نشان داد که مقاومت همچنان زنده و پویا است.