به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع ضمن بیان اینکه تقوا میزان کمال انسان است، ابراز کرد: تقوا انسان ساز است و انسان را فرشته می سازد و بلکه بالاتر از فرشته، انسان را به مرحله ای می رساند که بالاتر از فرشتگان می شود.

وی افزود: امام علی (ع) در روایتی می فرمایند که بکوشید انسان شوید و انسان با تقوا جایگاهش از فرشتگان هم بالاتر است و این اهمیت تقوا را نشان می دهد.

امام جمعه میامی ضمن گرامی داشت هفته فراجا بیان کرد: آنچه مردم از نیروی انتظامی طلب می کنند قاطعیت در اجرای قانون و مقررات است و ملاحظه یک جمع و شخص و رعایت میل قشر و گروهی را نداشته باشد و الحق فراجا توانسته این چنین عمل کند و مردم قدردان این نیرو در شهرستان میامی هستند.

عزیزی با بیان اینکه آنچه قانون گفته باید رعایت شود، ابراز کرد: آنچه ما از نیروی انتظامی شاهد هستیم مرّ قانون است و در اجرای قانون به خوبی عمل کرده اند.

وی با بیان اینکه در مواجهه با اجرای قانون دو رویکرد می توان داشت، تاکید کرد: یکی با بداخلاقی و کج خلقی و تکبر و نخوت و دیگری با خوش رویی است اما باید با قاطعیت همراه باشد که در رکن دوم در نیروی فراجای شهرستان میامی به حمد الله وجود دارد.

امام جمعه میامی درباره مکانیسم ماشه هم بیان کرد: در نظریه ماردن که به الگوی پنج حلقه ای معروف است مراکز ثقل یک کشور در صورت انهدام، می تواند کالبد یک کشور را از هم پاشاند که نخستین آنها رهبری است زیرا مغز یک سیستم محسوب می شود.

عزیزی با بیان اینکه حلقه های بعد محصولات کلیدی، زیرساخت ها، راه ها و جمعیت و اراده ملی، نیروهای عملیاتی و سیستم های دفاعی و نیروهای مسلح است، تاکید کرد: نکته اساسی درباره ماشه این است که هیچ ربطی به اقتصاد کشور ندارد و اگر دیدیم که اجناس گران می شود از بی عرضگی دولت مردان است که باید ورود جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه طلا در طول چهار روز از هشت به ۱۱ میلیون تومان می رسد و برنج دو برابر می شود و سفره مردم گران می شود، نشان می دهد که سیاست های اقتصادی درست انجام نشده است، افزود: مسئولان ما باید این شرایط را مدیریت کنند.